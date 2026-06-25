Monaco, al Parc Princesse Antoinette il “Boom des enfants”, venerdì 26 giugno una serata gratuita dedicata ai più piccoli

La Mairie de Monaco invita bambini e famiglie a partecipare al “Boom des enfants”, l’evento dedicato ai più piccoli in programma domani, venerdì 26 giugno 2026 presso il Parc Princesse Antoinette, in Boulevard du Jardin Exotique 54.

L’appuntamento si svolgerà dalle 18 alle 20 e proporrà una grande festa all’insegna della musica, della danza e del divertimento. Nel cuore del parco, i bambini potranno ballare, saltare e trascorrere una serata in un’atmosfera festosa e conviviale.

Prima dell’inizio delle attività, a partire dalle 16, sarà inoltre disponibile un bar temporaneo allestito all’interno dell’area dell’evento.

Il “Boom des enfants” è organizzato dalla Mairie de Monaco, è gratuito e aperto a tutti i bambini dai 3 anni in su.

L’evento si terrà presso il Parc Princesse Antoinette, venerdì 26 giugno 2026.