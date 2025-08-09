Nuovo video e visite guidate per l’esposizione “Couleurs! Capolavori del Centre Pompidou” al Grimaldi Forum Monaco

Il Grimaldi Forum Monaco continua a offrire al suo pubblico esperienze culturali di altissimo livello con l’esposizione Couleurs! Capolavori del Centre Pompidou, aperta fino al 31 agosto 2025. Per arricchire la fruizione della mostra, è stato recentemente pubblicato un video esclusivo che propone una visita guidata express della durata di sette minuti, condotta da Didier Ottinger, il curatore dell’esposizione.

Questo video rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’universo cromatico della mostra, offrendo agli spettatori un’anteprima coinvolgente o un piacevole ritorno per chi ha già visitato l’esposizione. L’iniziativa vuole avvicinare un pubblico più ampio all’arte e alla bellezza dei capolavori esposti, mettendo in luce l’importanza del colore come elemento fondamentale del linguaggio artistico.

Oltre al video, il Grimaldi Forum propone diverse formule di visite guidate per vivere al meglio l’esperienza della mostra. Le visite pubbliche si tengono ogni giovedì e domenica, in tre turni giornalieri, con gruppi limitati a 25 persone e un costo aggiuntivo di 10 euro a partecipante, oltre al biglietto d’ingresso. Per chi desidera un’esperienza più personalizzata, sono disponibili visite guidate private, prenotabili su appuntamento, con un prezzo fisso per gruppo, aperte anche in orari serali.

Inoltre, per gli appassionati che desiderano un’esperienza esclusiva, l’esposizione offre la possibilità di visite private dopo la chiusura al pubblico, con un tour di fino a due ore e la possibilità di concludere con un cocktail privato. Questa formula è pensata per piccoli gruppi e include anche il catalogo ufficiale della mostra.

Un’attenzione particolare è riservata ai visitatori grazie alla collaborazione con il ristorante Marlow, situato nelle vicinanze, che offre uno sconto del 10% a chi presenta il biglietto dell’esposizione.

Questa ricca offerta culturale conferma la vocazione del Grimaldi Forum Monaco a diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea e le grandi mostre internazionali, offrendo al pubblico esperienze sempre più coinvolgenti e innovative.