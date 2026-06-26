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Politica | 26 giugno 2026, 15:01

Il Tribunale del Lavoro celebra gli 80 anni: cerimonia ufficiale alla presenza del Principe Sovrano

L'istituzione, fondata nel 1946, rappresenta da otto decenni un punto di riferimento per la tutela dell'equilibrio sociale e dei diritti nelle relazioni di lavoro del Principato.

Da sinistra: Karim Tabchiche, Christophe Robino, Michel Gramaglia e Cyrielle Colle con S.A.S. il Principe Sovrano in occasione dell'80° anniversario del Tribunal du Travail. © Palais princier- Frédéric Nebinger.

Da sinistra: Karim Tabchiche, Christophe Robino, Michel Gramaglia e Cyrielle Colle con S.A.S. il Principe Sovrano in occasione dell'80° anniversario del Tribunal du Travail. © Palais princier- Frédéric Nebinger.

Mercoledì 24 giugno il Tribunale del Lavoro ha celebrato il suo 80° anniversario nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata alla presenza di S.A.S. il Principe Sovrano.

Istituito con la legge n. 446 del 16 maggio 1946, il Tribunale del Lavoro rappresenta un'istituzione fondamentale per il funzionamento del modello socio-economico del Principato. Da ottant'anni contribuisce a garantire la pace sociale, promuovendo il dialogo, l'equità e il rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte nelle relazioni di lavoro.

Il Governo del Principe ha inoltre confermato il proprio sostegno al Tribunal du Travail, chiamato a intervenire ogni volta che il rapporto tra datore di lavoro e dipendente si incrina.

In occasione dell'anniversario si sono riuniti i membri della giurisdizione, compresi i 48 assessori volontari, insieme a numerose autorità ufficiali, rendendo omaggio all'azione essenziale svolta dal Tribunale del Lavoro nel corso dei suoi ottant'anni di attività.

Redazione

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