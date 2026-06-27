Cannes rafforza la protezione dei boschi: David Lisnard presenta le misure contro gli incendi nella Croix-des-Gardes (Foto)

Cannes rafforza il proprio sistema di prevenzione degli incendi boschivi con un piano di interventi che punta a proteggere il patrimonio naturale e la sicurezza della popolazione. In un contesto caratterizzato da siccità e temperature elevate che continuano a mantenere alto il rischio di incendi nelle Alpi Marittime, il Comune interviene ogni anno già a partire dalla primavera con una serie di azioni preventive a supporto della compagnia dei vigili del fuoco di Cannes.

Giovedì 25 giugno 2026 il sindaco David Lisnard ha presentato, nel cuore del massiccio della Croix-des-Gardes, le misure adottate per preservare i circa 300 ettari di aree boschive del territorio comunale. Le operazioni rientrano nella più ampia strategia comunale di prevenzione dei grandi rischi, riconosciuta dal Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri francese dal 2018, che identifica Cannes come territorio pilota nella protezione della popolazione.

Tra gli interventi principali figura la campagna annuale di decespugliamento delle aree comunali, finalizzata a ridurre la presenza di vegetazione secca e di altro materiale combustibile che potrebbe favorire l'innesco e la propagazione degli incendi fino alle abitazioni. Nel 2025 sono stati interessati dalle operazioni 101,2 ettari di spazi verdi.

Parallelamente il Comune applica le disposizioni del Piano di Prevenzione del Rischio Incendi Boschivi (PPRIF) dello Stato, in vigore a Cannes dal 29 dicembre 2010. La normativa impone ai proprietari di immobili situati entro 200 metri dalle aree forestali il decespugliamento in un raggio di 50 metri dalle abitazioni e lungo i percorsi di accesso. Ogni anno vengono inviati avvisi e diffide ai proprietari interessati e, nei casi di inadempienza, il Comune può intervenire direttamente.

Tra le iniziative adottate figura anche l'eco-pascolo nel massiccio della Croix-des-Gardes, realizzato in collaborazione con l'associazione Anestérel, che prevede l'impiego di tre asini per contenere naturalmente la vegetazione e contribuire alla riduzione del rischio di incendio.

Complessivamente Cannes dispone di circa 300 ettari di aree boschive distribuite tra i rilievi della Californie, della Croix-des-Gardes e le isole di Lérins. Su una superficie comunale complessiva di 1.964 ettari, circa il 30%, pari a circa 590 ettari, è costituito da aree naturali, agricole e spazi verdi boschivi classificati e protetti.

Accanto alle attività di manutenzione, il Comune ha potenziato anche il sistema di sorveglianza. È vietato qualsiasi utilizzo del fuoco all'interno dei massicci boschivi, comprese sigarette, barbecue e l'abbandono di rifiuti verdi o ingombranti. I divieti sono segnalati da apposita cartellonistica e sottoposti a controlli costanti.

La Polizia Municipale effettua pattugliamenti regolari nelle aree boschive, anche attraverso la brigata a cavallo particolarmente attiva nella Croix-des-Gardes. Un agente comunale autorizzato presidia il sito durante tutto l'anno per monitorare il territorio, allertare tempestivamente i soccorsi in caso di incendio e sensibilizzare i visitatori. Sull'isola di Sainte-Marguerite sono inoltre presenti quotidianamente un agente dell'Office National des Forêts e due ecoguardie con compiti di informazione e vigilanza.

Il dispositivo di controllo è completato dall'impiego di un drone dotato di telecamera termica, utilizzato per la sorveglianza aerea delle aree boschive e per la realizzazione di una cartografia dettagliata del territorio, particolarmente utile durante eventuali emergenze.

Alle attività di prevenzione partecipa anche la Riserva Comunale di Protezione Civile, composta da 85 cittadini volontari appositamente formati, impegnati nella sorveglianza delle zone più sensibili nei periodi di maggiore rischio. Il Comune organizza inoltre periodicamente esercitazioni con i vigili del fuoco per migliorare il coordinamento operativo e l'efficacia degli interventi.

Sul fronte delle risorse, l'Agglomerazione Cannes Lérins, presieduta da David Lisnard, ha destinato nel 2025 un contributo di 14,34 milioni di euro al Servizio Dipartimentale di Incendio e Soccorso (SDIS), con l'obiettivo di sostenere il personale, migliorare le dotazioni e mantenere elevata la capacità di risposta sul territorio. Si tratta della più elevata contribuzione al servizio antincendio in rapporto al numero di abitanti a livello nazionale.

L'Agglomerazione Cannes Lérins provvede inoltre alla manutenzione degli 895 punti di approvvigionamento idrico antincendio distribuiti sul territorio comunale, infrastrutture considerate essenziali per consentire interventi rapidi ed efficaci in caso di emergenza.