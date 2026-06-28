Caldo intenso nel Principato di Monaco: il Governo richiama alla prudenza e invita a proteggere le persone più vulnerabili

Il Governo del Principato di Monaco richiama la popolazione alla massima prudenza a causa del protrarsi degli episodi di caldo intenso, invitando tutti ad adottare comportamenti responsabili per limitare i rischi legati all'aumento delle temperature, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

L'esposizione prolungata al caldo può provocare disidratazione o colpi di calore, condizioni che possono anche risultare gravi. Tra le categorie maggiormente esposte figurano i neonati, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone affette da patologie croniche.

Il richiamo alla vigilanza riguarda tuttavia anche le persone in buona salute. Sportivi, lavoratori impegnati all'aperto e chiunque sia esposto per lungo tempo alle alte temperature è invitato ad adottare adeguate misure di protezione.

Per prevenire gli effetti del caldo, il Governo raccomanda di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, distribuendo l'assunzione nell'arco della giornata, rinfrescarsi frequentemente, limitare le uscite ed evitare attività fisiche nelle ore più calde, mantenere fresca l'abitazione chiudendo finestre e persiane durante il giorno e verificare regolarmente le condizioni di salute di familiari, amici e vicini, in particolare se anziani, fragili o soli.

Il Governo sottolinea che la collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare le persone più vulnerabili e affrontare in sicurezza questo periodo caratterizzato dalle elevate temperature.

In caso di malore, colpo di calore o altra situazione di emergenza è necessario contattare il numero unico di emergenza 112.