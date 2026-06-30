Monte-Carlo Summer Festival 2026: sette concerti disponibili anche nel nuovo formato "conso-spectacle"

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 amplia la propria offerta introducendo il nuovo formato "conso-spectacle" per sette concerti in programma durante la rassegna.

La nuova formula sarà disponibile per gli spettacoli di Jon Batiste, in programma il 7 luglio, Jason Derulo l'8 luglio, The Last Dinner Party il 21 luglio, Aya Nakamura il 22 luglio, Juanes il 23 luglio, John Legend il 26 luglio e LP il 1° agosto.

Il biglietto per il formato "conso-spectacle" ha un costo di 120 euro a persona e comprende una consumazione sul posto. L'apertura delle porte è prevista alle 22, mentre l'inizio dei concerti è fissato per le 22.30.

Questa nuova proposta non sostituisce il formato "dîner-spectacle", già previsto per gli stessi spettacoli, ma si aggiunge all'offerta esistente, offrendo un'ulteriore modalità di partecipazione agli eventi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare: Monte-Carlo Summer Festival | Monte-Carlo Société des Bains de Mer.