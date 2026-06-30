 / Eventi

Eventi | 30 giugno 2026, 11:32

Monte-Carlo Summer Festival 2026: sette concerti disponibili anche nel nuovo formato "conso-spectacle"

La nuova formula, al costo di 120 euro a persona con una consumazione inclusa, si affianca all'offerta già esistente del dinner-show per alcuni degli appuntamenti in programma.

Monte-Carlo Summer Festival 2026: sette concerti disponibili anche nel nuovo formato &quot;conso-spectacle&quot;

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 amplia la propria offerta introducendo il nuovo formato "conso-spectacle" per sette concerti in programma durante la rassegna.

La nuova formula sarà disponibile per gli spettacoli di Jon Batiste, in programma il 7 luglio, Jason Derulo l'8 luglio, The Last Dinner Party il 21 luglio, Aya Nakamura il 22 luglio, Juanes il 23 luglio, John Legend il 26 luglio e LP il 1° agosto.

Il biglietto per il formato "conso-spectacle" ha un costo di 120 euro a persona e comprende una consumazione sul posto. L'apertura delle porte è prevista alle 22, mentre l'inizio dei concerti è fissato per le 22.30.

Questa nuova proposta non sostituisce il formato "dîner-spectacle", già previsto per gli stessi spettacoli, ma si aggiunge all'offerta esistente, offrendo un'ulteriore modalità di partecipazione agli eventi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare: Monte-Carlo Summer Festival | Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium