Il Mercantour si anima a luglio: un mese ricco di eventi gratuiti

Il Parco Nazionale del Mercantour ha in serbo un'estate indimenticabile, e in particolare il mese di luglio sarà un susseguirsi di appuntamenti imperdibili. Preparatevi a vivere un'esperienza a tutto tondo tra natura, cultura e divertimento, il tutto a costo zero!

Il programma estivo del Parco è estremamente variegato e pensato per accontentare tutti i gusti. Potrete immergervi nella bellezza dei paesaggi con escursioni guidate e passeggiate, perfette per scoprire la flora e la fauna locali. Non mancheranno momenti di convivialità con aperitivi all'aria aperta, l'occasione ideale per rilassarsi e socializzare dopo una giornata nella natura.

Per gli amanti della cultura e dell'apprendimento, sono previste proiezioni di film, visite commentate che sveleranno i segreti del territorio, e persino immersioni (probabilmente intese come esperienze altamente coinvolgenti o esplorazioni guidate di specifici ambienti, data la mancanza di mari nel Mercantour). Sarà possibile anche mettere le mani in pasta e cimentarsi in laboratori artigianali, per scoprire le tradizioni locali.

Insomma, il Mercantour vi aspetta a luglio con una miriade di eventi estivi, tutti completamente gratuiti. Non perdete l'occasione di vivere un mese all'insegna dell'avventura e della scoperta in uno dei parchi più belli di Francia!