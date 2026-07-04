Due premi ai Cas d'OR Grandes Causes 2026 per il Comitato dei diritti delle donne

Da sinistra a destra nella foto: Dominique Ifergan, direttrice di produzione di Subliminal Pictures; Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione; Céline Cottalorda, Delegata interministeriale per i diritti delle donne; e Yoann Boisson, dirigente di Subliminal Pictures. © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali.

La campagna del Comitato per la promozione e la tutela dei diritti delle donne, realizzata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, è stata premiata con due riconoscimenti ai Cas d'OR Grandes Causes 2026.

L'iniziativa ha ottenuto il Premio speciale della Giuria, assegnato tra tutte le categorie, e il premio nella categoria lotta contro le violenze. I riconoscimenti valorizzano iniziative di comunicazione e strumenti digitali impegnati a sostegno delle grandi cause e dell'interesse generale.

I Cas d'OR Grandes Causes sono stati istituiti per valorizzare gli operatori della comunicazione, del digitale, dei social media e dell'influenza impegnati al servizio dell'interesse generale, premiando campagne capaci di coniugare creatività, innovazione e impatto sociale.

Le due distinzioni sono state assegnate alla campagna "L'enfermer ce n'est pas l'aimer" e al film d'animazione #BoiteNoire, realizzati da Subliminal Pictures sul tema del controllo coercitivo.

Il film è stato diffuso su Monaco Info, oltre che sul sito internet e sui canali social del Comitato, superando le 900.000 visualizzazioni su Instagram dalla sua pubblicazione.

È stata inoltre realizzata una versione in lingua inglese con la partecipazione di Toby Wright, Ambasciatore dei diritti delle donne.

La campagna è disponibile sul sito internet e sui canali social del Comitato: https://dfm.mc/evenement/lenfermer-ce-nest-pas-laimer/.