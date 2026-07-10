Riunito il 18° Consiglio Scientifico della Statistica a Monaco: focus su turismo, mercato immobiliare e nuove analisi economiche

Si è riunito giovedì 9 luglio, presso il Ministero di Stato del Principato di Monaco, il 18° Consiglio Scientifico della Statistica e degli Studi Economici, presieduto dal professor Pierre Dubois.

Il Consiglio Scientifico svolge un ruolo consultivo nei confronti del Ministro di Stato, che ne garantisce l'indipendenza. Tra i suoi compiti figurano l'espressione di pareri sulle indagini da realizzare, sullo stato del sistema statistico e sul programma annuale delle rilevazioni. L'organismo è composto da undici membri provenienti dalla società civile, dalle assemblee e dall'Amministrazione.

Ad aprire i lavori è stato il Ministro di Stato Christophe Mirmand, che ha ringraziato i componenti del Consiglio per il loro impegno, sottolineando come la varietà delle competenze e la qualità delle analisi contribuiscano a garantire l'eccellenza scientifica dell'IMSEE e a rafforzare la credibilità della statistica pubblica del Principato.

Nel corso della riunione, il direttore dell'IMSEE, Alexandre Bubbio, ha illustrato i principali progetti sviluppati dall'Istituto. Tra questi figurano il nuovo indice dei prezzi al metro quadrato del mercato immobiliare, i risultati dell'indagine sul turismo 2025, la misurazione del divario salariale tra uomini e donne, il passaggio alla classificazione NAF 2025, l'indagine complementare al censimento della popolazione e l'adeguamento del quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali.

La seduta è stata inoltre l'occasione per discutere i prossimi studi che saranno avviati dall'IMSEE. Tra le iniziative in programma rientrano l'analisi delle ricadute economiche del Gran Premio di Formula 1 del 2026, uno studio sulle qualifiche dei dipendenti del settore privato, lo sviluppo di un modello di previsione delle entrate dello Stato e l'attivazione del nuovo teleservizio "Attestations NIS".

Nel corso del Consiglio, i membri hanno condiviso osservazioni e formulato nuove raccomandazioni finalizzate a migliorare ulteriormente il sistema statistico del Principato di Monaco.

Al termine dei lavori, i componenti del Consiglio Scientifico sono stati ricevuti dal Ministro di Stato Christophe Mirmand presso la sua residenza per un pranzo di lavoro.