Il Governo del Principato rinnova il riutilizzo dei dispositivi digitali delle scuole: oltre 650 computer e tablet per inclusione e sostenibilità

Il Governo del Principato di Monaco compie un nuovo passo nella propria politica di riutilizzo delle apparecchiature digitali provenienti dagli istituti scolastici del territorio. Dopo una prima iniziativa che aveva consentito di dare una seconda vita ai computer utilizzati dagli studenti delle scuole medie e superiori, il programma viene ora esteso ai dispositivi informatici in dotazione agli insegnanti, in occasione del loro rinnovo.

Questa seconda fase interessa oltre 650 apparecchiature, tra computer e tablet. Una parte del materiale, dopo essere stata ricondizionata, sarà redistribuita nell'ambito di un'iniziativa che coniuga transizione digitale, inclusione e riutilizzo responsabile delle risorse.

In occasione dell'avvio dell'operazione è stato ufficializzato un impegno comune tra lo Stato monegasco, rappresentato da S.E. il Ministro di Stato, l'azienda adattata EVA, specializzata nel riutilizzo sostenibile delle apparecchiature informatiche, e il Comitato Regionale Olimpico e Sportivo (CROS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, che coordina, tra le altre attività, i club handisport del territorio.

Nell'ambito dell'accordo, il 38% delle apparecchiature raccolte sarà donato ai club handisport della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le associazioni potranno così rafforzare le proprie capacità organizzative, migliorare la comunicazione con i tesserati e sostenere lo sviluppo delle proprie attività grazie a strumenti digitali ricondizionati.

Il riutilizzo delle apparecchiature consente di prolungarne il ciclo di vita e di limitare il ricorso all'acquisto di nuovi dispositivi. L'iniziativa si inserisce in una strategia di utilizzo più responsabile delle risorse, offrendo una nuova destinazione a strumenti ancora pienamente funzionanti.

L'operazione presenta anche una significativa valenza sociale. Le attività di ricondizionamento sono infatti affidate a EVA, la cui attività favorisce l'inserimento lavorativo di persone lontane dal mercato del lavoro. In questo modo le apparecchiature acquistano una nuova utilità contribuendo, al tempo stesso, a generare un impatto positivo sul territorio.

Con questa iniziativa, il Governo del Principato conferma il proprio impegno per un uso più responsabile delle tecnologie digitali e per favorire l'accesso agli strumenti informatici.