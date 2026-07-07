Presidenziali francesi, David Lisnard sceglie Philippe Castanet: l'ex sottoprefetto di Grasse guiderà la campagna per l'Eliseo

David Lisnard affida la direzione della propria campagna per le elezioni presidenziali francesi a un volto ben conosciuto nelle Alpi Marittime.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano Le Figaro, il presidente del movimento Nouvelle Énergie e sindaco di Cannes ha scelto Philippe Castanet, già sottoprefetto di Grasse ed ex prefetto, come direttore della campagna elettorale che lo accompagnerà nella corsa all'Eliseo.



L'ufficializzazione dell'incarico sarebbe ormai imminente e potrebbe arrivare nei prossimi giorni, una volta ottenuto il previsto parere favorevole della Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), l'organismo indipendente francese che vigila sulla trasparenza degli incarichi pubblici.



La scelta arriva in una fase cruciale della campagna di Lisnard, che proprio in queste ore si prepara a inaugurare ufficialmente la corsa all'Eliseo con un grande meeting a Saint-Raphaël, nel dipartimento del Var, appuntamento destinato a segnare l'avvio della mobilitazione nazionale del movimento.





Un rapporto costruito sul territorio

Tra David Lisnard e Philippe Castanet esiste un rapporto professionale consolidato da oltre un decennio. I due hanno lavorato fianco a fianco a partire dal 2014, quando Lisnard venne eletto sindaco di Cannes e Castanet assunse l'incarico di sottoprefetto di Grasse.



Durante quel periodo affrontarono insieme alcune delle emergenze più difficili che hanno colpito la Costa Azzurra, tra cui le devastanti alluvioni del 3 ottobre 2015, che causarono decine di vittime e ingenti danni tra Cannes, Mandelieu-la-Napoule e i comuni limitrofi.

Un'esperienza che ha consolidato un rapporto fondato sulla fiducia reciproca e sulla capacità di gestione delle situazioni più complesse.



Non a caso, nel 2017, in occasione del trasferimento di Castanet a Parigi, Lisnard ne aveva pubblicamente elogiato il senso dello Stato e la competenza amministrativa, definendolo "un autentico servitore dello Stato" e sottolineando come "dall'affidabilità nasca la fiducia".



Un profilo tecnico al servizio della politica

Sessantun anni, laureato all'École Polytechnique e con oltre trentacinque anni di carriera nell'amministrazione dello Stato, Philippe Castanet è considerato uno dei più esperti rappresentanti del corpo prefettizio francese.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, distinguendosi per un approccio pragmatico e orientato ai risultati, qualità che gli hanno valso la reputazione di funzionario capace di superare gli ostacoli burocratici e accelerare i processi decisionali.



Il suo arrivo alla guida della campagna rappresenta un segnale preciso della strategia di Lisnard: affiancare alla proposta politica una struttura organizzativa solida, facendo leva sull'esperienza amministrativa e sulla conoscenza del funzionamento delle istituzioni.



Chi è David Lisnard

Classe 1969, David Lisnard è sindaco di Cannes dal 2014 e presidente dell'Association des Maires de France, l'organizzazione che rappresenta i sindaci francesi.

Alla guida del movimento Nouvelle Énergie, si propone come esponente della destra liberale e riformatrice, puntando su temi quali la riduzione della spesa pubblica, la semplificazione amministrativa, la sicurezza e il rafforzamento dell'autonomia degli enti locali.



La nomina di Philippe Castanet conferma la volontà del candidato di affidare l'organizzazione della campagna presidenziale a una figura di grande esperienza istituzionale, in vista di una sfida elettorale che si preannuncia tra le più competitive degli ultimi anni.



