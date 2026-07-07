Monaco partecipa all'audizione dei candidati alla carica di Segretario generale della Francofonia a Parigi

Il Principato di Monaco ha preso parte il 29 giugno alla Conferenza ministeriale della Francofonia (CMF), svoltasi a Parigi, che ha riunito per la prima volta dalla nascita dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) gli Stati e i Governi membri per ascoltare i quattro candidati alla carica di Segretario generale della Francofonia per il mandato 2027-2030.

La delegazione del Principato era guidata da Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione, accompagnata dall'Ambasciatrice Valérie Bruell-Melchior, Rappresentante personale di Monaco presso l'OIF.

Sotto la presidenza di Sokhonn Prak, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Regno di Cambogia, le delegazioni hanno ascoltato gli interventi dei quattro candidati: Coumba Ba (Mauritania), Dacian Cioloș (Romania), Juliana Amato Lumumba (Repubblica Democratica del Congo) e Louise Mushikiwabo (Ruanda), attuale Segretaria generale della Francofonia dal 2019.

L'audizione si inserisce nell'ambito del nuovo quadro procedurale introdotto con la riforma approvata nel 2022, che ha previsto un processo di designazione del Segretario generale basato su un bando aperto alle candidature.

La carica di Segretario generale della Francofonia è stata istituita nel 1997 in occasione del Vertice di Hanoi e il primo a ricoprirla è stato Boutros Boutros-Ghali.

Il prossimo Segretario generale della Francofonia sarà eletto dai Capi di Stato e di Governo membri a pieno titolo nel corso del XX Vertice della Francofonia, in programma a Phnom Penh, in Cambogia, il 15 e 16 novembre 2026.