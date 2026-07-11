Poste Monaco: uffici chiusi martedì 14 luglio per la Festa nazionale francese, servizi regolari dal 15 luglio

La Poste Monaco informa la propria clientela che martedì 14 luglio 2026 tutti gli uffici postali del Principato resteranno chiusi in occasione della Festa nazionale francese, giornata festiva in Francia.
A causa della chiusura, nella giornata del 14 luglio non saranno effettuati la distribuzione della corrispondenza né il prelievo della posta dalle cassette postali collocate sulla pubblica via.
A partire da mercoledì 15 luglio 2026, tutti gli uffici postali riprenderanno la normale attività, osservando i consueti orari di apertura.
Dalla stessa data torneranno regolarmente operativi anche i servizi di distribuzione della posta e dei pacchi.