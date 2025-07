Agente Comunale Sospesa a Beausoleil per Sospetta Corruzione

Un'impiegata del comune di Beausoleil, che aveva la delega di firma per l'accoglienza degli stranieri, è stata sospesa dal suo incarico lo scorso maggio. Si sospetta che abbia accettato denaro in cambio di agevolazioni su alcune pratiche. Una vicenda che la municipalità di Beausoleil avrebbe volentieri evitato.

Nel mese di maggio, una dipendente comunale, è stata fermata e successivamente deferita all'autorità giudiziaria. È stata rilasciata con l'obbligo di firma, in attesa del processo per "corruzione passiva" che si terrà mercoledì 17 settembre presso il tribunale correzionale di Nizza.

Procedure Accelerate in Cambio di Denaro?

Cosa è accaduto esattamente? Tra il 2021 e il 2023, l'impiegata, che aveva la delega di firma per le pratiche di accoglienza degli stranieri, avrebbe presumibilmente ricevuto pagamenti per velocizzare l'iter di diversi dossier. Questa agente territoriale, al servizio del comune di Beausoleil dagli anni '90, gestiva lo "sportello stranieri" all'interno del servizio "Stato Civile". Il suo compito era quello di preparare le richieste di titoli di soggiorno o di rinnovo prima del loro trasferimento in Prefettura, un lavoro di fatto preliminare.

Grazie alle sue mansioni, questa cinquantenne, che fino ad allora non aveva mai avuto problemi, entrava in contatto con numerosi immigrati. Secondo le nostre informazioni, l'allarme sarebbe stato lanciato da un'associazione di stranieri, i cui membri avrebbero dichiarato di aver consegnato del denaro in cambio di procedure accelerate.

Il Comune di Beausoleil si Costituirà Parte Civile

"Gli elementi forniti da questa associazione possono far pensare a un abuso nell'esercizio delle sue funzioni comunali," ha affermato l'avvocato del comune, Maître François-Xavier Vincensini, sottolineando comunque che, fino alla sentenza, l'impiegata è da considerarsi presunta innocente.

Quando le presunte irregolarità sono giunte all'orecchio della municipalità, il sindaco Gérard Spinelli ha immediatamente attivato l'articolo 40 del Codice di procedura penale per segnalare i fatti al procuratore della Repubblica di Nizza, Damien Martinelli.

"Non appena siamo stati informati, siamo stati intransigenti nella segnalazione. Ora lasciamo che la giustizia faccia il suo corso e ci atterremo alla sua decisione," ha commentato l'avvocato del Comune.

L'impiegata è stata sospesa in attesa della decisione giudiziaria e, inoltre, il controllo giudiziario le impedisce di lavorare presso il comune di Beausoleil. Tramite il suo legale, il comune ha annunciato che si costituirà parte civile e richiederà un risarcimento danni, nel caso in cui la donna dovesse essere condannata il prossimo 17 settembre.