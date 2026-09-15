Journées européennes du patrimoine: Menton, Riviera & Merveilles apre le porte dei suoi luoghi più segreti

Il 19 e 20 settembre tornano le Journées européennes du patrimoine, che per la loro 43ª edizione porteranno il pubblico alla scoperta di luoghi e patrimoni del territorio di Menton, Riviera & Merveilles attraverso aperture eccezionali, visite guidate e iniziative dedicate alla storia e alla conservazione dei siti.

L’edizione 2026 è articolata attorno a due temi: “Patrimoine de la photographie” e “Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer”, scelti dal Ministero della Cultura francese.

Nel territorio di Menton, Riviera & Merveilles il programma propone numerosi appuntamenti, dalla costa alle vallate interne, con l’opportunità di entrare in luoghi normalmente chiusi o difficilmente accessibili.

A Saorge, il fine settimana permetterà di visitare gratuitamente diversi luoghi del patrimonio locale, tra cui la chiesa parrocchiale di Saint-Sauveur, con la sacrestia restaurata nel luglio 2026, la cappella Saint-Claude des Pénitents noirs e la chiesa privata della Madone del Poggio. Al Monastère de Saorge sarà inoltre possibile accedere eccezionalmente all’ultimo piano, dove si trova la residenza degli artisti. Sono previste anche visite commentate e una conferenza dedicata ai recenti lavori di restauro della chiesa del convento.

A Tende, tra gli appuntamenti segnalati figurano le aperture della cappella dell’Annonciade e della cappella della Miséricorde des Pénitents noirs et rouges. Sempre a Tende, la Minière de Vallauria celebrerà i 120 anni del suo hameau con visite della miniera, laboratori dedicati ai canti dei minatori e una visita storica animata e raccontata.

Il patrimonio fortificato sarà protagonista in diverse località. A Castillon, il Fort Maginot proporrà cinque visite gratuite al giorno, con prenotazione obbligatoria e navetta gratuita dal parcheggio del Col de Castillon. I visitatori potranno vedere anche il cannone da 75 mm manovrabile del 1929 e un’esposizione.

A Sospel saranno visitabili il Mont Agaisen, il Fort Saint-Roch e il Fort du Barbonnet. Il Fort Saint-Roch, costruito tra il 1930 e il 1934, sarà aperto il 19 e 20 settembre dalle 10 alle 18, con ingresso a pagamento; il Fort du Barbonnet proporrà invece visite commentate gratuite alle 14.30 in entrambe le giornate.

Anche il Fort du Cap-Martin, a Roquebrune-Cap-Martin, parteciperà alle Journées européennes du patrimoine con visite guidate delle sue strutture sotterranee.

Tra le aperture dedicate all’architettura e alla storia figurano inoltre il Riviera Palace di Beausoleil, edificio della Belle Époque per il quale sono previste visite il 19 e 20 settembre, e il campus mediterraneo di Sciences Po a Mentone. Il campus, ospitato in un edificio del XIX secolo di ispirazione italiana, proporrà una giornata con concerto studentesco, visite guidate e conferenza.

A Mentone sarà inoltre possibile riscoprire alcuni dei suoi giardini storici e altri luoghi del patrimonio cittadino. Tra gli appuntamenti figura il Jardin Fontana Rosa, che durante il fine settimana ospiterà anche il Festival du Livre d’Occasion.

Il programma si estende anche alla dimensione teatrale e musicale. A Roquebrune Village, domenica 20 settembre, lo spettacolo “Antoine & Cléopâtre” porterà teatro e musica nelle vie del borgo medievale, mentre a La Turbie il Trophée d’Auguste sarà accessibile gratuitamente durante le due giornate, con iniziative legate alle tradizioni e al folklore del Comté de Nice.

Le Journées européennes du patrimoine offriranno così un’occasione per conoscere il patrimonio di Menton, Riviera & Merveilles attraverso monumenti, siti storici e luoghi normalmente meno accessibili, dalla costa alle valli della Roya e della Bévéra.

