Monaco, 39 nuovi professionisti diplomati all’IFSI e all’IFAS: la cerimonia alla presenza della Principessa di Hannover

Si è svolta martedì 29 settembre 2026 la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi e delle insegne alle promozioni IFSI e IFAS, alla presenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, madrina dell’Istituto.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, Franck Lobono, rappresentante del Presidente del Consiglio Nazionale, Caroline Rougaignon-Vernin, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centre Hospitalier Princesse Grace, Benoîte Rousseau de Sevelinges, Direttrice del Centre Hospitalier Princesse Grace, e Jacques Pastor, padrino della promozione IFSI.

La Direttrice dell’Istituto, Candice Vanbiervliet, ha rivolto le proprie congratulazioni ai 39 studenti, sottolineando il lavoro rigoroso svolto durante il percorso formativo.

Nel corso della cerimonia, Claya Cros, prima classificata della promozione IFSI, ed Estelle Zuritta, appartenente alla promozione professionale, hanno ringraziato l’équipe pedagogica dell’Istituto e la Direzione del CHPG. Nei loro interventi hanno evidenziato l’importanza della rigorosità professionale e della relazione tra personale sanitario e paziente.

In totale, 25 infermiere e infermieri della «Promotion Jacques Pastor» 2023-2026 e 14 studenti della promozione per assistenti sanitari 2025-2026 hanno ricevuto il diploma dalle mani di S.A.R. la Principessa di Hannover.