Vacanze al Museo oceanografico di Monaco: attività e mostra sul Mediterraneo (Foto)

Dal 17 ottobre al 1° novembre 2026, il Museo oceanografico di Monaco invita famiglie e visitatori a scoprire la Grande Bleue attraverso un programma pensato per imparare, meravigliarsi e sensibilizzarsi alla tutela dell’Oceano, con un’attenzione particolare al Mediterraneo.

Al centro della visita ci sarà l’esposizione «Méditerran», che ha già conquistato oltre un milione di visitatori. La programmazione dedicata al Mediterraneo, una delle attività proposte, comprende ImmerSEAve VR, un’immersione in realtà virtuale alla scoperta di un ecosistema marino protetto, realizzata con visori di ultima generazione.

Il programma comprende inoltre alcune delle attività più apprezzate del Museo, tra cui l’osservazione degli Animali del Bordo di Mare, l’Escape Game e il Club Oceano.

Per le famiglie è prevista anche un’offerta dedicata: la «Offre Tribu» consente di visitare il Museo al prezzo di 64 euro per una famiglia composta da un massimo di sei persone. L’offerta è valida per una visita effettuata dal 17 ottobre al 1° novembre 2026, sulla base di due adulti accompagnati da un minimo di due e un massimo di quattro bambini di età compresa tra 4 e 17 anni. Si applicano le condizioni indicate dal Museo.

Durante queste vacanze sarà inoltre possibile visitare gli ultimi giorni dell’esposizione fotografica «Méditerranée, un joyau fragile», dedicata alla bellezza e alla vulnerabilità del Mar Mediterraneo.

Realizzata dall’Institut océanographique in collaborazione con il fotografo subacqueo nizzardo Greg Lecoeur, la mostra è presentata nella Sala Conferenze del Museo oceanografico di Monaco. Attraverso una selezione di immagini emblematiche, il percorso mette in evidenza i forti contrasti di un mare unico, tra una natura selvaggia ancora preservata e le crescenti fragilità legate all’impatto dell’attività umana.

L’esposizione invita così i visitatori a scoprire il Mediterraneo attraverso la fotografia, suscitando meraviglia e consapevolezza sulla necessità di preservare questo ambiente.