Al via i saldi…ufficialmente!

Oggi partono i saldi, ma forse saranno pochi ad accorgersene veramente.

Da settimane, ormai, i negozi del centro di Nizza propongono “vendite straordinarie” e “vendite private” che , di fatto, hanno anticipato la data del 9 gennaio, quella di inizio “ufficiale” dei saldi invernali.

In ogni caso sulla Costa Azzurra l’inizio della stagione dei saldi è fissata per il secondo mercoledì di gennaio: inizieranno dunque oggi e proseguiranno ininterrottamente fino al 4 febbraio.

Un’occasione per spendere quanto si è risparmiato nel periodo natalizio e per fare qualche buon affare. Intanto varie associazioni di categoria stanno chiedendo interventi che chiariscano i limiti per le “fantasiose” vendite che si sviluppano un po’ in tutto l’anno, compreso il periodo natalizio.

Insomma: non di soli “soldes” vive il consumatore, ma anche i tanti altri sistemi ingegnosi per bypassare le date canoniche. Sempre con un occhio alle vendite via e-commerce che sono decuplicate e che rischiamo di mettere tutti d’accordo.