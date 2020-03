Made in Italy e risparmio? Sì, con Stufe a pellet Italia

Può l’ecosostenibilità accordarsi con la convenienza? Sì, se viene scelta la qualità Made in Italy di Stufe a Pellet Italia, leader italiano del settore. Acquisto online, pronta consegna, spedizione gratuita, prezzi competitivi e pagamento rateale sono solo alcuni dei tratti distintivi dell’offerta, composta esclusivamente da prodotti certificati 4 stelle in base al DM 186/2017. L’innovazione del riscaldamento domestico che assicura comfort e risparmio in bolletta.

Stufe a Pellet Italia è specializzata nella produzione di stufe a pellet, guidata dall’impegno sullo sviluppo di soluzioni innovative, grazie al contributo degli esperti dell’azienda. Le stufe realizzate costituiscono autentici sistemi di riscaldamento di ridotte dimensioni, del tutto programmabili. Ricorrendo alla funzionalità crono, ad esempio, diventa semplice l’accensione e lo spegnimento automatico.

Viene offerto anche un riscaldamento omogeneo dell’intera abitazione attraverso una sola stufa a pellet, come dimostrano i prodotti canalizzati. A ciò va ad aggiungersi il valore del Made in Italy. Dall’ideazione all’assemblaggio avviene tutto nel nostro Paese, la sede aziendale è a Pianiga (Venezia).

Senza contare il vantaggio che accomuna ogni stufa a pellet, ossia una modalità di riscaldamento eco-compatibile dell’abitazione, che porta a un taglio dei costi in bolletta.

Pagamenti sicuri, anche a rate grazie a Soisy

Stufe a Pellet Italia propone diverse modalità di pagamento sul suo portale www.stufeapelletitalia.com. Oltre a bonifico bancario, carta di credito e contrassegno, è disponibile il pagamento rateizzato. Più comodo per il portafogli, senza vincoli sull’offerta.

È un’opportunità presentata grazie alla collaborazione con Soisy (marketplace dei prestiti tra privati), estesa a tutti i prodotti della proposta. Bastano pochi minuti: una volta compilata la richiesta in formato digitale (via smartphone o PC), sarà possibile sottoscrivere online il contratto.

Perché scegliere il pagamento rateizzato Soisy? Non solo comodità, ma anche zero spese nascoste. Nella rata mensile vengono riportati tutti i costi, senza nessuna sorpresa. Il cliente deve tenere conto solo del valore della rata da moltiplicare per i mesi del processo di rimborso.

Grazie a Soisy la richiesta è veloce e semplice. Sono necessarie poche informazioni per ricevere il preventivo e in qualche minuto il cliente ottiene una risposta sull’accettazione della richiesta.

Stufe pellet in pronta consegna, a portata di click

Scegliere Stufe a Pellet Italia significa approfittare di un’offerta in cui alta qualità si lega a prezzi competitivi. La selezione delle materie prime, la precisione delle lavorazioni e l’attenzione verso il design sono associati alla convenienza. L’acquisto avviene direttamente dal produttore e ciò consente di presentare prezzi più bassi rispetto a quelli dei competitor.

All’interno dell’offerta trovano spazio tre tipologie di stufe a pellet: Idro, ad Aria e Caldaie. Tutti i prodotti sono in pronta consegna, il cliente riceve l’articolo in 48-72 ore dal pagamento, e possono essere acquistati online su www.stufeapelletitalia.com.