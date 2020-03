Senza pubblico, interviste e podio termina in anticipo la Paris – Nice. Annullata l'ultima tappa

Negli auspici sarebbe dovuta essere la manifestazione di avvio di un anno “a tutto ciclismo” per Nizza: due tappe della Paris – Nice, la contestuale course amateur con migliaia di partecipanti e, in estate, le tappe iniziali del Tour de France.

Un anno che avrebbe dovuto consacrare la vocazione ciclistica , anche montana con grandi salite, del territorio metropolitano di Nizza e del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Poi ci ha pensato il “cigno nero”, l’infezione da coronavirus ha provocato il patatrac e tutto è stato rimesso in discussione.

La Paris - Nice terminerà domani ai 1.500 metri di altitudine di Valdeblore - La Colmiane. L'ultima tappa che si sarebbe dovuta correre domenica 15 marzo, la Nice - Nice, é stata infatti annullata.

Una gara, tra l'altro, innaturale, senza l’atmosfera che “fa vivere” il ciclismo, senza il contatto con il pubblico, con l’arrivo in forma asettica, senza interviste di fine gara, senza podio, con un atleta della sua stessa squadra (per evitare contatti) che premierà il vincitore.

Niente amatori: erano in 1.500 che avevano confermato la loro presenza.

Non sarà vietato recarsi lungo il percorso per assistere al passaggio dei corridori, evitando peraltro ogni contatto: un ciclismo asettico che mette tristezza.

Al fondo di questo articolo inseriamo la mappa con i provvedimenti assunti dal comune di Nizza in ordine alla chiusura delle strade interessate alla manifestazione. Inseriamo pure llo sviluppo della tappa di domani, la Nice - la Colmiane.