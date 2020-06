Vacanze a Porto Cesareo per scoprire la bellezza del Salento

Se la tua grande passione è il mare, e soprattutto il mare del Sud Italia, se ami le spiagge bianche e luminose, l’acqua limpida e il verde delle pinete, il Salento è il luogo ideale. Perché allora non organizzare la vacanza a Porto Cesareo ?

Prendere in affitto un piccolo appartamento, una magnifica villa, una casa sul mare o qualsiasi altro tipo di struttura ricettiva, in base alle proprie esigenze, al budget e alle preferenze personali, è la soluzione ideale per trascorrere un periodo di assoluto relax, di fronte ad uno scenario eccezionale.

Scopri la bellezza del borgo di Porto Cesareo

Il fascino di Porto Cesareo è dovuto principalmente alla romantica atmosfera dell’antico borgo di pescatori, che nel corso del tempo si è trasformato in una cittadina turistica piacevole e vivace, dove passeggiare e fare shopping tra le caratteristiche botteghe degli artigiani e dove è possibile trovare ogni giorno pesce freschissimo.

A breve distanza da Porto Cesareo è situata la spiaggia delle Dune, una delle località più belle e rinomate di tutta la zona: un lungo succedersi di dune che partono dal sito archeologico di Scala di Furno fino a raggiungere Torre Chianca.

A pochi passi dal borgo si trovano diverse altre spiagge, raggiungibili anche a piedi in pochi minuti: la frazione di Torre Lapillo, in particolare, include almeno 20 Km di spiagge fantastiche, affacciate verso il Mar Jonio.

La zona che circonda il porto è nota anche per gli spettacolari fondali marini: Porto Cesareo ospita infatti un importante centro di biologia marina, dove è possibile conoscere le caratteristiche dell’ambiente naturale e delle specie marine che lo popolano.

Quando organizzare la vacanza ideale a Porto Cesareo

Il periodo migliore per trascorrere un periodo a Porto Cesareo è senza dubbio l’estate, tuttavia dalla primavera fino a settembre / ottobre il luogo offre un clima piacevole e un mare invitante e cristallino. È possibile trovare ottime offerte per una casa in affitto già prima dell’inizio dell’estate e organizzare la propria vacanza in tutta tranquillità.

Prenotare direttamente online non comporta alcuna spesa aggiuntiva né alcuna penale in caso di cancellazione o modifica delle date, con il vantaggio di poter procedere anche con largo anticipo.

Il Salento è una delle località più affascinanti di tutto il Sud Italia, e costituisce un’importante meta turistica internazionale, per tale ragione si consiglia di prenotare sempre in anticipo, così da avere maggiori possibilità di scelta.

Quale struttura scegliere per il proprio soggiorno in Salento

Le soluzioni abitative per trascorrere le vacanze in tutto relax, tra mare, spiaggia e pinete, sono numerose, e permettono di soddisfare qualsiasi esigenza o preferenza personale.

Le famiglie o i piccoli gruppi possono soggiornare in un appartamento o in un residence, per chi desidera maggiore riservatezza e indipendenza è possibile affittare una villa con giardino e piscina privata. Per una soluzione più economica sono disponibili confortevoli B & B, mentre chi ha con sé un animale domestico può trovare facilmente la struttura in cui gli animali sono i benvenuti.