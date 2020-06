Presentata la "Casteldelfino Raid Experience with Cromilla"

Presentata alla sede dell’ATL del Cuneese “Casteldelfino Raid Experience with Cromilla”, la nuova proposta per i mototuristi amanti dei colli e dei passi alpini che potranno così cimentarsi con i più bei percorsi delle Alpi di Cuneo. Casteldelfino Raid Experience with Cromilla è un’ampia proposta mototuristica sviluppata da Moto Raid Experience in collaborazione con il Comune di Casteldelfino e l’A.T.L. Cuneese, che consentirà agli appassionati di mototurismo di scoprire i percorsi, i panorami, l’enogastronomia, la cultura e l’ambiente del basso Piemonte (Alpi Occidentali) e della vicinissima Francia.

L’esperienza sarà impreziosita da una tour leader d’eccezione, “Cromilla”, cittadina onoraria di Casteldelfino, motociclista romana che ha nel cuore e nel manico i territori nei quali condurrà i gruppi di appassionati. Nei tour sarà affiancata da Roberto Bernardi, guida locale con una profonda conoscenza del territorio.

La mente di tutto è Alberto Anello, Sindaco di Casteldelfino: “Casteldelfino Raid Experience è un’iniziativa che propone dei tour in moto tenendo sempre come base Casteldelfino, spaziando nei luoghi più belli delle nostre montagne. Il nostro intento è quello di far giungere nel nostro territorio turisti che possano soggiornare nelle strutture ricettive e dare così nuova linfa ad uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Chi non potrà raggiungerci con la propria moto, potrà comodamente noleggiarne una in loco, grazie alla collaborazione stretta con Luciano Moto”.

Paolo Bongioanni, Consigliere Regionale, ha dichiarato: “Si tratta di un grande evento di promozione delle nostre valli, che prenderà vita dalla metà del mese di luglio fino e proseguirà sino alla fine di agosto, con 6 settimane di programmazione. Un’operazione importante portata avanti con caparbietà dal Sindaco di Casteldelfino Alberto Anello, dai ragazzi di Moto Raid Experience e da Monica Cromilla. Siamo in un momento difficile e questa iniziativa è strategica per il rilancio turistico ed in particolare del comparto del mototurismo, settore di cui l’ATL è stata precursore nella promozione, presentando i propri itinerari e partecipando alle fiere di settore.”

“Da sempre il mototurista è un target di nostro riferimento. – conferma Mauro Bernardi, presidente dell’ATL del Cuneese – Anche durante i mesi di lock down abbiamo continuato a programmare uscite pubblicitarie sulle principali riviste di settore in Italia, ricevendo sempre ottimi riscontri dai lettori, smaniosi di tornare o di scoprire per la prima volta le nostre splendide Alpi. Questa proposta permette dunque agli appassionati di concretizzare l’esperienza sulla propria moto in piena sicurezza e lungo tracciati che esprimeranno il meglio delle nostre montagne.”