Nel Principato di Monaco innovativa lotta a parassiti ed insetti per pini e palme

Nell'ambito del controllo biologico, la Direzione della pianificazione urbana ha incaricato la società Bioassays France di procedere, nel mese di giugno, a un trattamento preventivo di pini e palme del Principato.

La metodologia consiste nel proiettare sugli alberi, usando lanciatori di aria compressa (tipo paintball), sfere biodegradabili destinate alla protezione delle piante contro i parassiti degli insetti.

L'applicazione sui pini ha l'effetto di saturare i recettori delle farfalle maschili; creando confusione sessuale nella Processionaria del Pino, stimato per 120 giorni, che gli impedisce di localizzare e fertilizzare le femmine.

L'intervento sui pini, iniziato venerdì 26 giugno, secondo il seguente circuito:

- Fontvieille: il giardino dell'asino;

- Monaco-Ville: Jardins Saint-Martin e Sainte Barbe;

- Moneghetti: Avenue Pasteur;

- Mulini: Jardin du Trocadéro e Annonciade.

Le grandi palme, alte oltre sei metri, nel quartiere di Fontvieille saranno trattate dal 3 luglio. Le perle biodegradabili in resina di pino avranno un effetto repellente, per un periodo di tre mesi, contro predatori, tonchi rossi e farfalle di palma.