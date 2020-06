Come acquisire una laurea quando non si ha il tempo o l'opportunità di spostarsi? All'Istituto G.Galilei è possibile!

L'istruzione a distanza (o e-learning) è una soluzione particolarmente interessante soprattutto per le persone che non possono frequentare i corsi. L'istruzione a distanza è un mezzo di formazione e convalida di un titolo di studio a distanza, vale a dire senza dover andare ai corsi per frequentare le lezioni. Concretamente, lo studente riceve le lezioni a casa e può studiare in qualsiasi momento. Sempre più Istituti sono passati dalla carta al mouse negli ultimi anni e ora utilizzano strumenti digitali (e-mail, chat, video, ecc.) per facilitare l'apprendimento e l'interazione tra studente e insegnante. Ecco perché l'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, da diversi anni Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano”, offre ad ogni studente che desideri laurearsi a pieno titolo, di ottimizzare costi e tempi.

Gli iscritti potranno studiare comodamente da casa, seguendo corsi online e svolgendo gli esami ogni quaranta giorni nella sede di Arma di Taggia. Infatti, il Polo accademico di riferimento in provincia di Imperia, si trova ad Arma di Taggia, presso l’Istituto “Galileo Galilei”, in via Stazione 6 - www.istitutogalileogalilei.eu – e mail: istitutoggalilei@yahoo.it) referente Barbara,( tel. 339/7811458).

Qui sono attive 6 facoltà universitarie: Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Ingegneria. I corsi di laurea (laurea breve) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatoria) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea magistrale (laurea quinquennale).

Gli esami sono tutti sostenibili con prova scritta e vengono svolti un venerdì ogni 5 settimane - per un totale di 9/10 sessioni annuali, prenotandosi per la sede provinciale preferita. L'iscrizione all’Università “Niccolò Cusano” offre diversi vantaggi: opportunità di collegarsi alla piattaforma e seguire le lezioni in qualsiasi orario; poter avere una segreteria sempre a disposizione; possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento; mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, lezioni con test di autovalutazione sono sulla piattaforma). Infine, una convenzione stipulata con i diversi Corpi delle Forze Armate permette loro una sensibile riduzione delle tasse accademiche.