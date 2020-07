Il divertimento in acqua è ripreso: ha riaperto Aquasplash a Marineland di Antibes

Aquasplash ha riaperto con una moltitudine di attrazioni durante l'estate per godersi gli scivoli e divertirsi in acqua in totale sicurezza.

Al fine di rispettare le norme coronavirus sono state messe in atto nuove procedure per questa stagione, senza limitare il piacere e l'intrattenimento preferito dai vacanzieri.

“La sicurezza è la nostra priorità. Nel contesto attuale, abbiamo implementato un rigoroso protocollo sanitario, garantendo al contempo un'atmosfera festosa e il massimo piacere per le famiglie ", spiega il direttore di Aquasplash Damien Montay.

Tra le nuove misure i direzionamenti disegnati sul terreno e l'uso su tutto il parco di strumenti per mantenere le distanze fisiche, l'uso della maschera per i dipendenti Aquasplash quando necessario e un protocollo di pulizia e disinfezione rafforzato.

Poiché il parco acquatico è esclusivamente all'aperto, tutte le attrazioni saranno aperte al pubblico. La salute e la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti sono le massime priorità del parco, che ovviamente rimane vigile per qualsiasi cambiamento nella situazione sanitaria, al fine di adattarsi costantemente.

