Omaggio all'imperatrice Eugenia nei giardini di Villa Masséna a Nizza

Villa Masséna propone, il mercoledì alle 20, un incontro d'estate nei suoi giardini per dare spazio a musica, danza, teatro e costume con denominatore la storia della città.

Si tratta di una serie di iniziative inserite nel vasto cartellone di “Mon été à Nice”

Un’occasione anche per visitare il Museo che sarà aperto, nei giorni di spettacolo, anche dalla 18 alle 19,30.



Souvenir Napoléonien: Hommage à l’impératrice Eugénie, guitare et mandoline Mercoledì 22 luglio 2020 ore 20

Chitarra e mandolino. Il 14 giugno 1860, la città di Nizza divenne ufficialmente francese. Per commemorare questo 160 ° anniversario dell'unione di Nizza con la Francia e in omaggio al Centenario della morte dell'imperatrice Eugenia, Villa Masséna presenta un concerto " Couleurs d’Espagne ".



Su proposta dell’associazione Souvenir Napoléonien, per celebrare "L'anno delle Eugenie", il Duo Romanesca formato da Sabine Marzé, mandolinista e Anne-Sophie Llorens , chitarrista interpretano diverse opere del repertorio spagnolo ricavate dal loro primo disco " Couleurs d’Espagne” a ricordo delle origini dell'Imperatrice.



Durata: 1 ora, l’ingresso alla Villa è sia dalla Promenade des Anglais n. 35, sia da Rue de France