Eccezionale concerto di Gautier Capuçon domani sera sulla Promenade du Paillon

Eccezionale concerto gratuito di Gautier Capuçon sulla Promenade du Paillon giovedì 30 luglio 2020 alle 20 : il celebre violoncellista sarà accompagnato al pianoforte da Jérôme Ducros.

Nato nel 1981 a Chambéry, Gautier Capuçon ha iniziato a suonare il violoncello all'età di cinque anni con Augustin Lefèbvre e ha studiato a Parigi con Annie Cochet-Zakine, Philippe Muller, poi a Vienna con Heinrich Schiff.

Ha ricevuto numerosi primi premi in concorsi internazionali, tra cui il Primo Gran Premio del Concorso Internazionale André Navarra a Tolosa.

Gautier Capuçon è un vero ambasciatore del violoncello di oggi: si esibisce in ogni stagione con i più famosi direttori e strumentisti del mondo.

Dal 2014 è anche fondatore e direttore artistico della Classe d'Excellence de Violoncelle della Fondation Louis Vuitton a Parigi.

Gautier Capuçon è riconosciuto ovunque per la sua musicalità espressiva, il suo virtuosismo e per il suono del suo violoncello Matteo Goffriller del 1701 "The Ambassador".

Dall'autunno 2019, ha presentato "Les Carnets de Gautier Capuçon" su Radio Classique e appare anche sullo schermo e online in programmi come The Artist Academy, Prodiges e Now Hear This.

Nel 2013, Deutsche Grammophon ha pubblicato un DVD live di Gautier Capuçon con il Berliner Philharmoniker e Gustavo Dudamel, in una performance del primo concerto per violoncello di Haydn.