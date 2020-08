Via libera all’Hôtel des Polices, destinato ad ospitare i duemila poliziotti in servizio a Nizza

Via libera da parte del Consiglio Municipale di Nizza alla trasformazione dell’ex Hôpital Saint-Roch in Hôtel des polices .

Nel 2024, quando i lavori di ristrutturazione e di adeguamento saranno conclusi, il grande fabbricato posto poco distante dalla Promenade du Paillon e dalla stazione della Ligne 2 Durandy, ospiterà 2 mila poliziotti, dei quali 800 della Polizia Municipale di Nizza.

Un “accentramento” dei comandi di polizia, ai quali si aggiungerà anche la sede dell’agenzia di sicurezza sanitaria.

Si tratta di circa 18 mila metri quadrati utilizzabili, destinati a diventare il vero fulcro delle attività di polizia di Nizza.

A dare il via libera, la scorsa settimana, il primo ministro francese, Jean Castex e il ministro dell’interno, Gérald Darmanin, che hanno assicurato il pieno appoggio anche da parte della Presidenza della Repubblica.

L’Hôtel des polices ospiterà anche i servizi di sorveglianza tramite le tante video camere poste un po’ in tutta la città e sarà attrezzato anche per il riconoscimento facciale.