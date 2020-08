Mascherine anche in spiaggia: nuova ordinanza del Prefetto

Ieri il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, come aveva esplicitamente richiesto il sindaco di Nizza Christian Estrosi, ha firmato la nuova ordinanza e da oggi, a Nizza, dalle 8 a mezzanotte è obbligatorio indossare la mascherina in tutto il territorio comunale.

In quel “tutto” sono comprese anche le spiagge , fino ad ora considerate un luogo ove il distanziamento doveva essere assicurato altrimenti.



L’ordinanza di Bernard Gonzalez, Prefetto delle Alpi Marittime, riguarda tutte le persone di età superiore agli 11 anni con alcune eccezioni per i portatori di handicap.



Il provvedimento del Prefetto è in vigore fino al prossimo 20 settembre e prevede, per quanti saranno colti in fallo, una sanzione di 135 euro.



Intanto “peggiora” la situazione sanitaria nelle Alpi Marittime: il tasso d’incidenza dell’infezione, come ha riportato Montecarlonews nell’edizione di ieri, continua ad essere elevato, sestuplicato nel giro di una settimana.



Ieri la percentuale era di 59,8 ogni 100 mila abitati (la media francese, piuttosto elevata, è “solo” di 28).

Nulla di più probabile, dunque, che il prossimo giovedì il Dipartimento passi da “rischio moderato” a “rischio elevato”, il che comporterà poteri aggiuntivi al Prefetto ed un’ulteriore giro di vite.



Obbligo, intanto, dal 1° settembre, della mascherina in tutti i luoghi di lavoro, in Francia.

Intanto, ad oggi, non sono state adottate misure, da parte dell’Italia , nei confronti di quanti rientrano dalla Francia: nessun provvedimento, dunque e quindi nessun obbligo di tampone o di quarantena.



Erano stai alcuni quotidiani (La Stampa, Il Sole 24 Ore) a pubblicare la notizia che, al momento non ha però avuto alcun seguito: i flussi tra Italia e Francia sono pertanto normali.