Altre notizie | 23 maggio 2026, 19:00

Domani pomeriggio, all'Église du Vœu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Appuntamento alle 15,30. L’ingresso è libero e gratuito

Église du Voeu, Nizza

Domani, domenica 24 maggio 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Église du Vœu, in Rue Alfred Mortier 2, a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma:

Direction: François Leclaircie

  • Symphonie pour les soupers du Roy – M. R. De Lalande
  • Roméo et Juliette (Scène du Bal) – H. Berlioz
  • Mlada (Marche Triomphale) – M. Moussorgsky
  • Le Seigneur des Anneaux (La communauté de l’anneau, Les deux tours, Le retour du roi) – H. Shore

L’entrata è libera e gratuita.

 

 

Beppe Tassone

