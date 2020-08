Ecole Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio:iscrizioni ancora aperte

Sono ancora aperte le iscrizioni per la 2a sessione dell'esame di ammissione, nonché per le commissioni di equivalenza e di ammissione per l'Ecole Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio. A seguito della situazione di salute che stiamo attraversando, questa sessione si svolgerà a distanza.

- Le prove del concorso si terranno dal 28 agosto all'8 settembre 2020

- Lunedì 7 settembre, su appuntamento, si svolgeranno i colloqui delle commissioni di equivalenza e di ammissione

Presentazione delle domande entro lunedì 24 agosto 2020, facendo fede il timbro postale.

Informazioni: dubois@pavillonbosio.com