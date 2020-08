Nice terre de cyclisme… et de culture! Grandioso concerto Théâtre de Verdure

Dal 27 al 31 agosto, Nizza diventa la capitale mondiale del ciclismo ospitando il “Grand Départ del Tour de France 2020”.

Un evento eccezionale arricchito da un ambizioso programma culturale che, fino al 29 agosto, accompagna l'arrivo della " petite reine" a Nizza.

Sculture monumentali, opere di street art, espressioni libere di artisti punteggeranno il percorso.



Come parte di questo programma culturale e in occasione dell'avvio del Tour de France 2020, l'Orchestre Philharmonique de l’Opéra Nice Côte d’Azur si esibirà in un eccezionale concerto gratuito condotto da Lionel Bringuiere accompagnato da Renaud Capuçon al violino solista.



L’appuntamento è per sabato 29 agosto alle 21.00 al Théâtre de Verdure lungo la Promenade des Anglais.



Musicisti e atleti di alto livello condividono lo sforzo, la difficoltà e la perseveranza richiesti dai rispettivi ruoli, collegando la musica allo sport, associando un concerto di musica classica a un bellissimo evento popolare, approfittando della presenza di appassionati di ciclismo per riunirsi anche intorno alla cultura: questi sono gli elementi che accomunano un evento unificante come il Tour de France.



Nel programma della serata :

Concerto per violino e orchestra di Ludwig Van Beethoven (Opus 61 in D major): un'opera creata nel 1806 e considerata una poesia d'amore in musica che si dice il compositore abbia scritto in omaggio alla contessa Therese di Brunswick, di cui si innamorò follemente quando era il suo insegnante.

Sinfonia in A major (Op. 90), conosciuta come “Italiana”, di Felix Mendelssohn: scritta nel 1830 durante un lungo viaggio del compositore attraverso l'Italia. I colori dell’Italia, le tracce della sua eccezionale civiltà e della sua arte sono evidenti in quest'opera il cui successo non è mai venuto meno.

Per partecipare a questo concerto gratuito occorre ritirare i biglietti d’invito che sono in distribuzione presso la biglietteria dell’Opera mercoledì 26 agosto e venerdì 28 agosto dalle 9 alle 17 in Rue Saint François de Paule 4 nel Vieux Nice.

Concerto sarà trasmesso in diretta su nice.fr.