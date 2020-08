Il Mercato della Condamine è Monaco Safe, marchio di sicurezza sanitaria nel Principato

Dopo lo Stade Nautique Rainier III, l'Hercule Fitness Club, A Casa d'i Soci - La Maison des Associations, la Monaco Media Library (Louis Notari Library, José Notari Sonothèque-Video library e Princess Caroline Library-Ludothèque) e il Club le Temps de Vivre è il mercato della Condamine che ha appena ottenuto l'etichetta Monaco Safe.

Il mercato comunale, gestito dal Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés, è aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 14:00. Il catering in loco è possibile anche la sera, dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 23:00.

Come promemoria, l'etichetta Monaco Safe è stata istituita dal Governo del Principe e più in particolare dal Department of Health Action in collaborazione con il Welcome Office, al fine di garantire ai clienti e ai visitatori del Principato condizioni di accoglienza ottimali in rispetto delle norme sanitarie vigenti per contrastare la diffusione del virus Covid19.



Diverse misure sono in atto al mercato della Condamine per la situazione sanitaria e per rispettare i gesti di barriera: indossare una maschera obbligatoria all'interno della Hall e fuori nelle code, dispenser di gel idroalcolico, direzione di movimento da osservare all'interno della Hall, massimo 10 persone per tavolo all'interno a pranzo e cena e all'esterno la sera.