Estrosi si oppone alla fusione tra Suez e Veolia: “Un grave errore strategico”

E’ preoccupato Christian Estrosi, Sindaco di Nizza per i rischi economici, sociali e finanziari che potrebbero essere prodotti dalla fusione dei due colossi francesi Suez e Veolia.

La Francia ha due leader mondiali nel settore dei servizi ambientali: “Dopo l'operazione, che sicuramente incoraggerà l'emergere di concorrenti non europei, resterà un solo attore francese, inoltre, indebolito”.

Christian Estrosi spiega che la concorrenza è una fonte di innovazione, migliora la qualità del servizio e modera i prezzi: “Va a beneficio sia delle comunità che del consumatore finale. Nessun settore industriale o dei servizi opera con un unico attore importante.

Sono anche preoccupato per i posti di lavoro. La fusione fa sempre rima con razionalizzazione! Questo porterà sicuramente a centinaia di tagli di posti di lavoro, soprattutto in Francia, in un momento in cui il paese sta già soffrendo molto”.