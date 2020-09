“Nice fête sa rentrée”. Il cuore della città quest’anno sul web

Fino al 30 settembre per chi cerca un’idea su come trascorrere il tempo libero, per chi desidererebbe “fare qualcosa”, ma non sa come fare, per chi vorrebbe conoscere altre persone, ma fatica, è possibile trovare molti spunti attraverso un sito internet attivato dalla città di Nizza.

Eravamo abituati, gli scorsi anni, ad incontrare le 250 diverse associazioni attive a Nizza sulla Promenade des Anglais o alla Coulée Verte: stand, gazebo, tante idee e molte opportunità.

Quest’anno nulla di tutto questo, il Covid 19 non consente di organizzare incontri, di attirare tante persone, di creare assembramenti.

Non per questo le associazioni si danno per vinte: se non è possibile farlo di persona, propongono un incontro virtuale sul web.

E’ sufficiente cliccare qui per entrare nel vasto mondo delle associazioni di Nizza e della Métropole.



L’evento mantiene il nome dello scorso anno quando le associazioni si trovarono sulla Promenade du Paillon: “Nice fête sa rentrée”

Ogni giorno verranno aggiunti nuovi contenuti: video, foto, calendari, per consentire a quanti visiteranno il sito web di conoscere e scoprire tutte le attività e le azioni delle associazioni di Nizza.

Informazioni amministrative, informazioni per contattare l’associazione, sito web, pagina Facebook, attività.

Un appuntamento online molto utile per organizzare le attività sportive, culturali, di volontariato tutto l’anno e…trovare cosa fare!