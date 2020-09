Estérel Côte d´Azur: la natura a portata di mano

L'Estérel Côte d´Azur è un territorio con due peculiarità, rivela a sua volta le meraviglie di una Costa Azzurra famosa in tutto il mondo e le gemme selvagge di un Estérel più segreto, una vera cornice che si tinge di ocra, incastonato tra le acque azzurre del Mediterraneo ed il verde delle foreste di pini marittimi. La luce lì è eccezionale e varia ogni ora della giornata, avvolgendo questo ambiente unico con la sua magia che è dà vedere, ascoltare e sentire.

È il centro turistico per lo sviluppo e la promozione del turismo nell'Est-Var, che riunisce 14 comuni: Fréjus, Saint-Raphaël, Puget sur Argens - Les Adrets de l'Estérel, Roquebrune-sur-Argens - Les Issambres, e i 9 villaggi collinari del Pays de Fayence (Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Seillans, Tanneron, Tourrettes, Bagnols-en -Forêts, Saint-Paul en forêts).

UNA DESTINAZIONE ESCLUSIVA- TEMPO LIBERO A MOBILITÀ VERDE

Il Massif de l'Estérel offre oggi alcuni dei paesaggi più sorprendenti della Costa Azzurra e offre punti di spicco instagrammabili, mescolando l'ocra fiammeggiante della roccia con il verde dei pini marittimi e l'azzurro del mare e del cielo. Il Massif de l'Estérel è in procinto di essere classificato come Grand Site de France.

Area protetta e classificata = 130 km2 principalmente ricoperta da querce da sughero e pini, approssimativamente la superficie della città di Parigi = 105 km2

Estensione 320 km2, l'equivalente di Parigi e del dipartimento di Seine Saint Denis messi insieme

Il Mont Vinaigre si eleva a 614 m

8 laghi ideali per mountain bike o trekking

20 km di strada asfaltata, il massiccio è vietato ai veicoli a motore

Il massiccio è delimitato a sud dalla Route de la Corniche d'Or, questa strada è considerata una delle più belle di Francia e collega Saint Raphaël a Mandelieu su 22 km di spettacolare paesaggio. Si affaccia su calette e insenature selvagge, adatte per nuotare con maschera e boccaglio.

Lo sapevate?

Che l'EuroVelo 8-la Méditerranée in bicicletta, è un percorso che fa parte di un programma di sviluppo di piste ciclabili a livello europeo, collega la Spagna alla Grecia attraversando 11 paesi.

Percorso di 5.900 km di cui 26 km nel Pays de Fayence, da Seillans a Montauroux.

Rifugio escursionistico a Mons

L'occasione perfetta per un turismo slow resort o per provare una delle tante escursioni offerte dalla guida topografica, pubblicata dalla Federazione francese di escursionismo.

Il consiglio di un Varoise: recati al villaggio di Mons, arroccato in cima al paese di Fayence, chiamato anche il tetto del Var, per una sosta al rifugio escursionistico recentemente rinnovato.

Questo cottage con una scala pavimentata con piastrelle provenzali combina sia un arredamento pittoresco grazie alla sua vista sulla campana più antica del Var che il comfort con il suo spazio vitale che offre aree comuni (cucina e bagno) decisamente moderne e attrezzate. . Prenota il tuo letto in dormitorio a partire da € 15 per goderti un sonno riposante. Il cottage può ospitare fino a 12 persone, per incoraggiare un flusso di turisti che vengono a godersi la vista panoramica dell'entroterra del Var che sti affaccia alla fine della strada sulle isole di Lérins. Il soggiorno nella stagione estiva non può superare le 3 notti. Le prenotazioni si effettuano telefonicamente presso l'Ufficio Intercomunale del Pays de Fayence. Per quanto riguarda la ristorazione, a pochi metri di distanza, suggeriamo un pasto dai sapori solari all'Auberge Panoramic.

L'Estérel in mountain bike senza stancarsi troppo

E' possibile noleggiare una mountain bike elettrica a partire da 25 € in autonomia oppure in escursione accompagnata da 40 €. Tutti i nostri fornitori di servizi sono dotati di biciclette nuove per andare sempre oltre, sempre più in alto. Nuove rotte, con più soste per coniugare piacere e sicurezza sanitaria. La nostra destinazione, l'Estérel Côte d'Azur, fa della tua salute la nostra prima preoccupazione. Tutti i nostri fornitori di servizi hanno investito in attrezzature per equipaggiarti, in loco, all'inizio delle attività. Gruppi “piccoli” inferiori a 10 persone e distanziamento sociale garantito.

Queste sono solo alcune delle attività che potrete realizzare in un paesaggio fantastico avvolti da una natura a portata di mano. Vi invitiamo a scoprire nel dossier de presse “Estérel Côte d´Azur” tutti i luoghi di maggior interesse, le attività all'aria aperta, la ristorazione, il pernottamento e gli eventi che questo territorio può offrire.