Turismo in Costa Azzurra: i numeri di un disastro

I numeri ufficiali di un disastro: il Covid ha colpito duro il settore del turismo e il Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, che analizza anche i dati del Principato di Monaco, non può che prenderne atto e mettere nero su bianco.

Nel 2019 i turisti in Costa Azzurra erano stati, nel periodo estivo, 12 milioni, quest’anno esattamente la metà, 6 milioni, un calo che non ha precedenti nella storia del Sud Est francese.

Così il calo nei proventi, per il solo settore alberghiero, è stato di 600 milioni di euro con una ricaduta di 2,5 miliardi di euro su tutto il territorio.

Effetto non solo della diminuzione delle presenze, ma anche del fatto che le persone presenti (erano assenti quasi totalmente i turisti non comunitari) si sono rivelate molto più parsimoniose.

Così la spesa media durante il soggiorno è stata di 63 euro con un calo del 13%: sono mancati cinesi, russi e americani della cui capacità di spese “faraoniche” Montecarlonews ha raccontato ( clicca qui ) in un articolo che raccoglieva le lamentele dei profumieri di Grasse.

Lacrime anche per gli arrivi in aeroporto, calati da 14,8 milioni di passeggeri a circa 5 milioni, con la stagione invernale che si preannuncia complicata.

Qualche nota “rosa” giunge solo dagli affitti di alloggi ammobiliati, con un indice di occupazione del 69% nei mesi di luglio e agosto, con una crescita di due punti rispetto al 2019, ma questo non può rallegrare più di tanto se si pensa che il tasso di occupazione degli hotel (vero volano dell’economia) è stato del 68%, una diminuzione di 15 punti e quello delle residenze turistiche del 78%, anche qui con un calo del 7%.

E la situazione continua a peggiorare…