Lara, ventidue anni, volontaria del WWF, è Miss Côte d’Azur 2020 (Video eFoto)

Ha ventidue anni, é nizzarda, ama l’Inghilterra, dove ha studiato alcuni anni, il suo mare e il suo clima: poco a che vedere con il sole della Costa Azzurra, della quale Lara Gautier è stata eletta miss per il 2020 e che rappresenterà nei prossimi mesi al concorso di Miss France.

Una brava ragazza, che frequenta un master di marketing a Nizza, che sogna di fare carriera proprio in questo settore dopo aver terminato gli studi.

Ora dovrà sospendere per alcuni mesi in attesa di sfilare a Puy du Fou, in Vandea, il prossimo 12 dicembre quando verrà scelta la “più bella di Francia” di un anno bisesto destinato a passare alla storia.

Intanto dovrà anche attivare un suo profilo sulle reti sociali, perché non ha mai amato apparire, ma ora ne ha la necessità.

Di lei, della sua personalità schietta, ma timida e un po’ introversa, della scelta di non apparire, ma di essere, non si sa molto, proprio perché è estranea al mondo social.

Lo scorso anno giunse seconda al concorso di Miss Côte d’Azur, ma la prese “sportivamente” anche se la delusione si fece sentire e tornò ad occuparsi della sua passione, l’ambiente.

E’ volontaria da tempo del WWF, ha svolto alcune missioni anche a bordo del veliero Blue Panda e prova un grande rispetto ed una forte ammirazione per quanto i volontari del WWF svolgono nel Mediterraneo a difesa della natura.

Ora è iniziata la grande sfida e la tenacia che ha dovuto dimostrare in questi anni sarà la sua arma migliore assieme con la spontaneità.

La strada verso Miss France è ancora lunga, ma il sogno è quello di potersi aggiudicare la fascia di più bella di Francia che “manca” alla Costa Azzurra dal 1982 quando se l’aggiudicò Sabrina Belleval.