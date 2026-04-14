Cannes, venduto il “Palais Vénitien”: la reggia del lusso passa di mano per 105 milioni (Foto)

Dopo oltre quarant’anni di vicende tra cantieri interrotti, contenziosi e tentativi di vendita, si chiude uno dei più lunghi e affascinanti capitoli immobiliari della Costa Azzurra.

Sulle alture della Croix-des-Gardes, a Cannes, il celebre Palais Vénitien è stato venduto per 105 milioni di euro, segnando una delle transazioni più rilevanti degli ultimi anni nel mercato del lusso.



La proprietà, rimasta a lungo disabitata, si estende su oltre 3.000 metri quadrati all’interno di un parco di tre ettari con vista panoramica sul mare.

Un complesso fuori scala, progettato come un vero e proprio tempio del lusso: nove suite complete di cabine armadio e bagni privati, piscina interna, spa, palestra, cucina professionale, giardino d’inverno, cinema e discoteca privata.



All’esterno, il livello di esclusività non è da meno: due piscine, campo da tennis, lago privato, orto e persino una pista per elicotteri completano una tenuta che era stata inizialmente messa sul mercato a 120 milioni di euro.



Secondo indiscrezioni, l’acquirente sarebbe un miliardario indiano, già residente nel Regno Unito e oggi a Monaco, che avrebbe costruito la propria fortuna nel settore delle telecomunicazioni.





Un progetto travagliato

La storia del Palais Vénitien affonda le radici alla fine degli anni Ottanta, quando il miliardario saudita Adil Khashoggi immaginò una residenza ispirata ai palazzi veneziani sulle colline di Cannes.

Dopo l’acquisto del terreno, avviò un progetto ambizioso destinato però a fermarsi bruscamente nel 1992.



Alla base dello stop, un errore nella concessione edilizia: parte dell’area risultava non edificabile. Ne seguì un lungo braccio di ferro con l’amministrazione locale, conclusosi solo alla fine degli anni Novanta con una sentenza favorevole al proprietario.



Nel frattempo, la struttura rimase incompiuta per anni, diventando agli occhi di molti una “cattedrale nel deserto” del lusso. Solo nei primi anni 2010 i lavori ripresero, dopo tentativi falliti di vendere l’immobile nello stato in cui si trovava.





Un’icona mai abitata

Nonostante lo sfarzo e le dotazioni da sogno, il Palais Vénitien non è mai stato abitato. Negli anni è diventato più un simbolo architettonico che una vera residenza privata, attirando curiosità e attenzione mediatica.



Nel 2023 la villa è tornata sotto i riflettori grazie alla sua apparizione nella serie L'Agence su Netflix, dove è stata mostrata come una dimora quasi irreale, tra scenografia cinematografica e visione estrema del lusso.

Tra i dettagli più suggestivi, una suite padronale con soffitto stellato, emblema di un progetto pensato per stupire più che per essere vissuto.



Oggi, con il passaggio di proprietà, il Palais Vénitien apre un nuovo capitolo della sua storia, lasciandosi alle spalle decenni di incertezze e confermandosi come una delle residenze più straordinarie e singolari, d’Europa.



