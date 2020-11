Qui viveva Sean Connery quando giungeva a Nizza (Video e Foto)

Sean Connery era proprietario di una villa, a Nizza, dove amava alloggiare quando giungeva in Costa Azzurra.

L'attore, scomparso ieri all'età di 90 anni, l'aveva messa in vendita la scorsa estate, erano richiesti 30 milioni di euro per acquistare Le Roc Fleuri, una lussuosa (manco a dirlo) villa che si trova sul Cap de Nice.

La casa è da tutti conosciuta come “la villa di James Bond” e fu comperata dall’attore negli anni ’70.

Su sei piani, con ascensore interno, è dotata di otto camere da letto, una straordinaria palestra, una piscina imperdibile, un centro benessere, cucine all’avanguardia e…una vista mozzafiato sulla Baia degli Angeli.

La villa è stata a lungo abitata dall’attore scozzese e dalla sua seconda moglie Micheline Roquebrune, una pittrice originaria della Costa Azzurra.

Ora l’ex agente 007 ha deciso di metterla in vendita e l’ha affidata all’agenzia Knight Frank di Cap Ferrat: ne pubblichiamo le fotografie ricavate proprio dal sito dell’immobiliare.

La villa, in stile Art déco, è posta su 6 piani per una superficie complessiva di 1.000 metri quadrati ed è inserita in un incantevole spazio verde di 5 mila metri quadrati.