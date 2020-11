Carta conto N26: vantaggi, costi e opinioni

Una carta di credito è uno strumento indispensabile in moltissime circostanze. L'esempio più banale è quello di impiegarla per pagare beni che si decide di acquistare online, in secondo luogo si tratta di una risorsa utile quando si viaggia all'estero per non cambiare valuta, ma i frangenti in cui può essere d'aiuto in questo senso sono tantissimi. Non tutti vogliono o possono permettersi di aprire un conto corrente in banca con le relative spese per avere a disposizione una carta di credito; adesso, però, c'è un'alternativa che media tra un deposito e una tessera di pagamento.

Si tratta della carta conto o anche chiamata prepagata collegata a un IBAN. Tale strumento finanziario permette di depositare denaro e fare pagamenti abbattendo le spese di un normale deposito, un esempio di ciò è la N26 che fornisce al consumatore che la sceglie moltissimi vantaggi, ecco perché sempre più persone la attivano ogni giorno.

Carta conto N26: cos'è

La carta conto N26 è un sistema per pagare e ricevere denaro in modo estremamente facile. Per avere qualche dettaglio in più sul suo funzionamento si può leggere la recensione di Chescelta.it , che fornisce in modo dettagliato tutte le informazioni relative a questo conto, dai costi di gestione alle caratteristiche principali.

Come le normali carte prepagate, anche per richiedere la N26, bastano pochissimi passaggi, chiunque può attivarla pure coloro che non hanno un'entrata fissa o presentano dei compensi occasionali in quanto non occorrono garanzie. Basta fornire: i propri dati, una mail, un indirizzo al quale riceverla e sottoporsi a un semplice procedimento di riconoscimento con una videochiamata.

La carta N26 arriva a casa propria gratuitamente, per ricaricarla si può fare un bonifico bancario che, tendenzialmente, è senza spese, anche se ogni istituto, a seconda delle proprie regole interne, potrebbe addebitare una commissione. Nello specifico è importante sottolineare che i depositi sono gratuiti fino a 100 euro, invece se si immettono cifre superiori si impone una commissione dell'1,5%.

Una volta ricaricata la N26 può essere usata come una qualsiasi altra carta di credito per effettuare compere nei negozi fisici o virtuali. Permette, inoltre, di ritirare contanti dagli sportelli ATM di qualsiasi banca o in alcuni supermercati convenzionati, quelli della catena Pam e Panorama, senza che venga addebitata alcuna commissione.

Perché scegliere il conto N26?

Come si è visto la carta conto N26 ha esclusivamente dei vantaggi: è a costo zero, permette di pagare e ricevere soldi, quindi è ideale sia per chi è alla ricerca di un lavoro, sia per i giovanissimi che per i pensionati, che vogliono avere un sistema di pagamento sicuro.

N26 può essere sia il proprio metodo di pagamento principale oppure affiancare quello fornita dalla banca quando:

Si va all'estero e non si vuole cambiare valuta.

Si vogliono fare acquisti online ed evitare truffe, in quanto su questa carta si può caricare, di volta in volta, l'importo di cui si ha bisogno.

Bisogna farsi accreditare dei pagamenti.

Un vantaggio ulteriore di queste carte è quello di avere un IBAN, si tratta di un codice che identifica i conti bancari che permette di fare e ricevere pagamenti anche senza avere un conto corrente. Nel caso in cui si decida di selezionare N26 come principale metodo di deposito, però, è bene sapere che giornalmente si può spendere un importo non superiore a 5.000 euro e si può prelevare cash massimo 900 euro, si tratta di cifre di tutto rispetto e abbastanza elevate. Un altro aspetto da non sottovalutare è che varie carte conto hanno una soglia massima limite in entrata che si attesta dai 30.000 ai 50.000 euro ma la N26 non ha tali vincoli quindi potenzialmente può contenere un importo illimitato.