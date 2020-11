Prenotazione auto online e notifiche su offerte? È Trivellato

L’impegno sul piano dell'innovazione di Trivellato, concessionaria Mercedes, smart, Toyota e Lexus, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, dal titolo di Best Digital Dealer 2020 all’attestazione di eccellenza de Il Sole 24 Ore. Ma quello più importante è la soddisfazione dei clienti. Perché su Trivellato.it sono presenti prenotazione online dell’auto, funzionalità di ricerca avanzate, notifiche stile social e funzionalità come in un e-commerce. Questo abbinato a un’offerta che conta centinaia di veicoli a prezzi tra i più competitivi del mercato.

L’intero stock, costantemente aggiornato, è infatti disponibile su www.trivellato.it. Grazie alla semplice interfaccia di navigazione, bastano pochi click per trovare il modello perfetto per le proprie esigenze. L’offerta riguarda veicoli nuovi, usati, a Km 0 e auto aziendali. Da Mercedes GLA a Mercedes Classe A, Da Mercedes GLC ai modelli della linea EQ, solo per citarne alcuni tra i più popolari.

Il recente redesign del portale ufficiale rende ancora più semplice la prenotazione online dell'auto dei propri sogni. Basta un anticipo di appena 250 euro per bloccarla, e nell’eventualità di un ripensamento, viene restituito l’acconto (la cancellazione è gratuita). Mentre selezionando, dalla scheda prodotto dell’auto, “Avvisami se cambia il prezzo”, il cliente non si perde occasioni speciali che rendono l’acquisto ancora più vantaggioso.

Altro punto di forza della proposta è la consegna a domicilio, disponibile per tutta Italia (isole incluse). Tra i servizi esclusivi c’è anche il nuovo pacchetto di 4 sanificazioni abitacolo, prezioso in tempi di Covid-19.

Oltre 9.600 veicoli venduti nel 2019 e centinaia di feedback positivi verificati eKomi

Il Gruppo Trivellato è operativo nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo, con una proposta che ogni anno viene scelta da decine di migliaia di clienti. La presenza sul territorio è composta da un network di showroom e centri assistenza, che forniscono un ventaglio di servizi pensati per rispettare le aspettative, anche le più esigenti.

La convenienza unita al supporto, pre e post-vendita, e al portato innovativo dell’offerta hanno portato a tagliare ambiziosi traguardi: solo nel corso del 2019 sono stati venduti 9.668 veicoli ed eseguiti 75.373 passaggi in assistenza. Dell’apprezzamento riscosso parlano i feedback positivi certificati da eKomi.

Tra i servizi offerti dal Gruppo Trivellato ci sono assistenza post-vendita, vendita ricambi e manutenzione. Disponibili anche soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine.