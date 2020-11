Recensione del Casinò Voglia di Vincere

Il Casinò Voglia di Vincere è uno dei più giovani casinò oggi sul mercato. Il casinò è stato fondato nel 2016 ed è chiaramente diventato un casinò dinamico, qui troverete una recensione più dettagliata. Troverete non solo gli ultimi giochi dei migliori sviluppatori, ma anche un metodo di deposito che non è ancora ampiamente accettato: Bitcoin! Non preoccupatevi, ci sono anche molti altri modi per depositare.

Qui troverete i migliori sviluppatori di software per il casinò, tra cui naturalmente Net Entertainment, ma anche SoftSwiss, uno sviluppatore meno conosciuto che al momento lavora duramente sulla strada. Ci sono molte slot machine, ma ci sono anche molti altri giochi che possono essere giocati subito. Inoltre, il casinò VogliaDiVincere è diventato particolarmente noto per il bonus VogliaDiVincere che è facilmente abbinato alla roulette online Orange per soldi.

Bonus e promozioni del Casinò Voglia di Vincere

Ad ogni recensione di Voglia di Vincere Casino i bonus ritornano, come quando si scrive del casinò del signor Green, per esempio. In questo casinò, tuttavia, non può essere altrimenti. Ci sono diversi bonus di benvenuto, come il primo bonus del 100% fino ad un valore massimo di $100. Inoltre, si ottengono 100 giri gratis su una slot machine, che attualmente è Lucky Lady Clover. Per questo è necessario utilizzare un codice bonus Voglia di Vincere (FIRSTDEP). Dopo di che è possibile utilizzare un secondo bonus, dal 50% fino ad un valore massimo di 200 euro con 50 giri gratuiti, se si utilizza il codice bonus SECOND STEP.

Volete davvero giocare molto: Voglia di Vincere Casino ha bonus regolari, in giorni fissi della settimana. Ad esempio, il venerdì si ricevono bonus di deposito e il lunedì giri gratis. I bonus possono essere utilizzati anche sul cellulare del casinò. Spesso i bonus sono legati ad alcuni casinò online nei Paesi Bassi, quindi leggete sempre i termini e le condizioni prima di iniziare a giocare.

Software

Questo casinò online è noto per i numerosi giochi da casinò che vi si possono trovare, in diverse categorie. Vale la pena notare che sono stati scelti diversi sviluppatori di software che sono collegati a VogliaDiVincere perché i giochi di queste aziende non si trovano da nessun'altra parte. Questo rende il casinò Voglia di Vincere interessante per le persone che già giocano a Yako Casino per esempio, ma che vogliono trovare giochi unici che non troveranno da nessun'altra parte.

Oltre a tutte le diverse slot machine, troverete anche un Casinò Voglia di Vincere dal vivo con molti giochi diversi, come la roulette dal vivo, così come il blackjack e molti altri giochi che potrete giocare subito. La roulette online si può trovare qui in molte varianti, quindi gli appassionati di questo gioco sono sicuri di avere il loro cuore impostato su di esso. Se non hai voglia di giocare con un dealer dal vivo, ci sono altri modi per giocare a Voglia di Vincere. Si gioca contro il computer con una probabilità di vincita predeterminata, perché questo casinò è affidabile.

Sorprendentemente, questo è un vero casinò Bitcoin. Oltre ad essere in grado di depositare con Bitcoin, ci sono diversi giochi che possono essere giocati solo con Bitcoin! Il Casinò Voglia di Vincere non ha scommesse sportive come 1xBet.

Servizio clienti

Il servizio clienti di Voglia di Vincere Casino può essere contattato in qualsiasi momento del giorno o della notte attraverso la Live Chat. Le esperienze di Live Chat variano molto, ma la maggior parte del personale è cordiale e disponibile. E' possibile contattare il servizio clienti via e-mail e questo è tutto, perché il personale non può essere chiamato.

I giocatori italiani sono accettati a Voglia di Vincere?

Come giocatore italiano, si può certamente giocare bene in Voglia di Vincere. Ci vuole poco tempo per creare un account in modo da poter iniziare rapidamente. Il casinò offre innumerevoli possibilità. Quindi, se sei un giocatore di alto livello, o preferisci prendertela comoda o giocare gratis, non ha alcuna importanza. Il primo passo è quello di compilare i vostri dati. Si tratta di un processo semplice che si organizza rapidamente. Poi ti verrà chiesto di confermare il tuo account tramite il tuo indirizzo e-mail. Dopo di che hanno tutti i dettagli e si può iniziare.

Dopo di che, i vostri primi depositi vi daranno immediatamente un bel bonus. Lo stesso vale per il secondo e il terzo deposito. Assicuratevi di compilare tutto correttamente in modo da poter iniziare a giocare subito. A volte Voglia di Vincere offre anche giri gratis. Oltre ai giri gratuiti di Voglia di Vincere, spesso è possibile trovare un

codice bonus Voglia di Vincere su cui si può scommettere in questo casinò. Se ti piacciono i giochi da tavolo, le slot, il casinò dal vivo o qualsiasi altra cosa, come giocatore italiano puoi sfruttare al massimo il grande bonus di benvenuto. Se avete anche un codice promozionale senza deposito o un codice bonus senza deposito, questo è un bonus aggiuntivo