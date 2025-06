Monaco: eventi internazionali e misure di sicurezza per la viabilità

A causa delle misure di sicurezza predisposte in occasione di questi appuntamenti, la circolazione stradale subirà diverse modifiche. In particolare, l’avenue Princesse Grace sarà chiusa al traffico nei giorni di sabato e domenica, con restrizioni anche per il boulevard Louis II nella giornata di domenica. Sono previste deviazioni per le linee di trasporto pubblico, inclusi bus e il servizio di navette marittime, che resterà sospeso per tutta la durata degli eventi.

Le autorità locali invitano residenti e visitatori a consultare le informazioni aggiornate e a prevedere tempi di percorrenza più lunghi per gli spostamenti, garantendo così una gestione efficiente della mobilità durante il fine settimana.

Nello specifico, per garantire la sicurezza delle delegazioni e dei partecipanti, alcune strade subiranno chiusure temporanee e limitazioni alla circolazione.

Avenue Princesse Grace: chiusa al traffico nei giorni di sabato 7 giugno dalle 6:00 alle 20:00 e domenica 8 giugno dalle 6:00 alle 17:00 nel tratto compreso tra il rond-point du Portier e il rond-point de la Rose des Vents. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti di alcuni edifici.

Boulevard Louis II: chiuso totalmente domenica 8 giugno dalle 12:30 alle 16:00, con interdizione per veicoli e pedoni. Durante queste ore, sarà vietato l'accesso al parcheggio Louis II e al "Monte-Carlo Star".

Monaco-Ville, Monte-Carlo e Larvotto: potranno subire interruzioni della circolazione in funzione degli spostamenti delle delegazioni. Anche l'accesso alla Principauté da tunnel autoroutier e moyenne Corniche potrebbe essere rallentato.

Modifiche alla viabilità pedonale

I pedoni non accreditati non potranno percorrere la voie aval dell’avenue Princesse Grace e dovranno utilizzare il trottoir amont o Mareterra. Inoltre, l'accesso al boulevard Louis II sarà proibito domenica dalle 12:30 alle 16:00.

Deviazioni e sospensioni dei trasporti pubblici

Linee bus: i percorsi subiranno modifiche a causa delle chiusure stradali. Le linee 5 e 6 saranno deviate, adottando percorsi alternativi simili a quelli previsti per il Gran Premio di Monaco.

Bateau Bus: il servizio sarà sospeso per entrambi i giorni, riprendendo normalmente lunedì 9 giugno.