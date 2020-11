21° No Finish Line a Monaco: in realtà....diventa...virtuale! Si chiude domenica 22 novembre

Sabato 14 Novembre alle 15.00 inizierà il 21° No Finish Line per 8 giorni consecutivi fino a Domenica 22 Novembre alle 15.00. Per 20 anni, questa grande corsa di beneficenza ha raccolto ogni sfida per mobilitare migliaia di partecipanti, superando i 3 milioni di chilometri percorsi e raccogliendo più di 4 milioni di euro donati a progetti per aiutare i bambini malati o svantaggiati. Quest'anno le sfide legate alla crisi del Covid-19 sono state più difficili da affrontare, ma non hanno compromesso il dinamismo di Children & Future, l'associazione che organizza l'evento. Il No Finish Line 2020 sarà quindi virtuale, andrà oltre i confini monegaschi e si è posto l'obiettivo di percorrere 400.000 km!

Una squadra di volontari tanto più coinvolta ed entusiasta quanto più nuovo è il format della gara; un No Finish Line che, per la prima volta, è accessibile ai corridori di tutto il mondo allo stesso tempo; una comunicazione digitale che sarà ottimizzata e permanente sui social network, che conta già 12.000 followers perché sarà il vettore predominante di contatti, scambi, informazione e convivialità della gara; un obiettivo ambizioso in termini di chilometri da percorrere, ma che consentirà di raccogliere migliaia di euro per aiutare i bambini resi ancora più vulnerabili dalla crisi sanitaria internazionale e dai cambiamenti climatici.

Info VIP! Un grande sportivo, Wilfried Yeguete, nuovo testimonial del No Finish Line 2020. Questo ex campione di Francia con Le Mans nel 2018 é uno dei migliori giocatori francesi indoor, giocatore dal 2019 della squadra di basket monegasca, il Roca Team, ha scelto di impegnarsi con Children & Future per aiutare i bambini. Un impegno di solidarietà commisurato al suo talento sportivo!

Nuovo! Da Sabato 14 a Sabato 21 Novembre, presso il Chapiteau di Fontvieille, viene organizzata una raccolta di giocattoli in buone condizioni per i bambini colpiti nelle valli dalla tempesta Alex. Inoltre, Children & Future ha già deciso di stanziare una certa quantità dei fondi raccolti dal NFL 2020 per finanziare progetti ed aiutare questi bambini.

Come procedere: tutorial

→ Principio: correre o camminare in un luogo esterno scelto da ogni persona, per quanti chilometri si desidera e quante volte si desidera. Per ogni chilometro percorso Children & Future si impegna a donare 1 euro per sostenere progetti per bambini malati o svantaggiati.

→ Iscrizioni per singoli e squadre. Possono essere effettuate, con pagamento sicuro, sul sito www.childrenandfuture.com dal 12 Ottobre alle 8.00 al 22 Novembre alle 12.00 per i singoli e fino all'11 Novembre alle 18.00 per le squadre. Tariffa unica: 12€.

→Partecipazione. Scarica l'applicazione Zapsports, seleziona la gara No Finish Line e avvia il cronometro.

→Risultati. Saranno trattati in modo continuativo per via telematica e potranno essere consultati in qualsiasi momento sul sito web www.childrenandfuture.com. I punteggi finali saranno comunicati sui social network e sul sito. I premi saranno consegnati ai partecipanti locali nel primo trimestre del 2021.

Connessione illimitata dal 14 al 22 Novembre per un grande momento sportivo e generoso!

www.childrenandfuture.com #NFLMonaco