Quali relazioni tra salute umana e oceani? Se ne parla a Monaco (anche in videoconferenza)

Organizzato congiuntamente dal Boston College, dal Centro Scientifico di Monaco e dalla Fondazione Principe Alberto II, il 1 ° Simposio Internazionale "Salute e Oceani in un mondo di cambiamenti ” è dedicato ai collegamenti tra salute umana e oceani e si terrà il 2 e il 3 Dicembre a Monaco.

A seguito del suo rinvio a causa della pandemia COVID-19 e vista la situazione sanitaria mondo attuale, questa 1^ edizione, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Sovrano, si svolgerà nell'arco di due pomeriggi, sia in presenza “One Monte-Carlo” che in videoconferenza.

Le interazioni tra l'oceano e la salute umana sono numerose, complesse e tuttavia largamente sconosciuto al grande pubblico, alle parti interessate e alla comunità scientifica, ma il futuro dell'oceano sarà in gran parte determinante per la salute e il benessere di tutti.



Il programma si concentrerà su 3 sessioni che comprendono i seguenti argomenti:

- I rischi che gli oceani possono presentare per la salute umana, in particolare quelli causato dal cambiamento climatico (riscaldamento dell'acqua di mare, fenomeni condizioni meteorologiche estreme, ecc.).

- I benefici che gli oceani possono fornire, in particolare per il cibo,

molecole di interesse farmacologico estratte dal fondo marino, o gli effetti positivi su salute e benessere causati dal contatto con gli spazi marini, denominati “salute blu”.

- L'intera giornata del 3 dicembre sarà dedicata a un tema importante: gli effetti di inquinamento degli oceani sulla salute umana.

Le comunicazioni si alterneranno tra 12 presentazioni (fisiche o virtuali) di rinomati relatori internazionali e 12 brevi articoli, selezionati dal Comitato

Scienziato del simposio tra i 95 articoli scientifici presentati dai ricercatori di

diverse aree coperte.

I lavori inizieranno il 2 dicembre alle 14:00 e si concluderanno il 3 dicembre alle 18:00 con il Report finale e la “Dichiarazione di Monaco”.

Programma del conferenze sul sito web del Simposio: http://www.oceanhealthmonaco.org