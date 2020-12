Un sondaggio rivela: Christian Estrosi è in testa alle preferenze dei francesi

Difficile dire se questo sondaggio “muoverà” qualcosa nella politica nazionale francese o se resterà una delle tante medaglie al petto per Christian Estrosi.

Fatto sta che ieri, nel corso del Forum Zéro Carbone, organizzato dal giornale La Tribune, è stato reso noto il risultato di un sondaggio (inserito al fondo di questo articolo) curato dalla Ifop che rivela come il Sindaco di Nizza Christian Estrosi sia in testa per gradimento da parte dei francesi relativamente alla sicurezza, alla lotta contro la crisi sanitaria e al rilancio dell’economia.

Non basta, lo stesso sondaggio ha anche rivelato quale sia, secondo i francesi, il sindaco più “ecologico”.

Al primo posto si piazza, con un 40% di gradimento, il Sindaco di Parigi Anne Hidalgo, seguita proprio da Christian Estrosi e da Pierre Hurmic, il sindaco “verde” di Bordeaux.

Il sondaggio è stato effettuato in occasione del quinto anniversario degli Accordi di Parigi sul clima e giunge in un momento particolarmente sensibile per la politica francese.

Il prossimo anno si terranno due importanti consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Regionali e Dipartimentali e inizierà la corsa che porterà alle presidenziali del 2022.

Il voto verde ed “ecolo”, come viene definito in Francia, pesa tantissimo e questo sondaggio potrebbe rivelarsi importante per l’individuazione dei candidati che emergeranno dai singoli schieramenti.

Prima di giungere alle “semplificazioni” finali, rese obbligatorie dal sistema elettorale francese , che assicura la stabilità, i diversi schieramenti saranno chiamati ad individuare il candidato del proprio raggruppamento sul quale puntare.

I Républicains e i socialisti, ultimamente in crisi, potrebbero proprio essere tentati dal dare spazio ai sindaci e, in questo caso, Anne Hidalgo e Christian Estrosi potrebbero trovarsi ai blocchi di partenza di una corsa con obiettivo finale l’Eliseo.