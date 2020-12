L'importanza della SEO per il tuo business

Avere un business, oggi come oggi, significa puntare a massimizzare le vendite. Si parla spesso dell’importanza di avere una presenza online, ma meno spesso dell’importanza della SEO che, invece, è fondamentale.

Le tecniche SEO permettono di migliorare la visibilità del proprio sito e lo fanno in maniera organica. Si tratta di qualcosa di molto diverso dai servizi di advertising a pagamento, che sono anch’essi importanti. Avere del traffico organico significa avere del traffico gratuito sul proprio sito, sul proprio e-commerce e questo non può che essere un vantaggio.

Perché fare SEO

La domanda centrale è perché fare SEO? Capendone i vantaggi sarà più semplice iniziare il processo verso il successo del proprio business.

Prima di tutto, però, si deve ricordare che è sempre necessario affidarsi a un' agenzia SEO Roma come NDV Comunicazione. Si tratta di professionisti in grado di improntare una ottima strategia SEO per business online di diverso tipo e non solo.

Sì, perché la strategia è fondamentale quando si parla ottimizzazione di siti web finalizzata a scalare le SERP e arrivare primi su Google. Questo è l’obiettivo principale: conquistare le prime posizioni sui motori di ricerca, così da avere la migliore visibilità possibile.

I risultati organici, del resto, sono migliori rispetto a quelli a pagamento. Il perché è semplice. Quando ci si posiziona in maniera organica è più semplice mantenere la posizione che si ottiene, mentre con l’advertising a pagamento quando si smette di pagare si precipita nuovamente giù.

Si tratta di due strategie differenti che possono e che devono coesistere, senza che una annulli l’altra.

Non solo. Un altro valido motivo per fare SEO è quello di avere un grande ritorno sugli investimenti. Come detto, ci si dovrà affidare a chi è in grado di svolgere una campagna di ricerca keyword importanti per il proprio progetto e di studiare una strategia valida per posizionare il proprio sito e il proprio brand nelle prime posizioni sui motori di ricerca. Fatto questo, poi, sarà più semplice essere trovati dai clienti, entrare nella loro mente, conquistare la loro fiducia e trasformarsi in acquirenti. In questo modo si massimizzeranno le vendite con una spesa non troppo elevata.

Questi sono solo alcuni dei tanti vantaggi della SEO che, è necessario ricordarlo sempre, permette a un sito di essere visto di buon occhio da Google e questo è il primo, importante passo verso il successo che ciascuno ricerca.