Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Le alture di Carros (Foto)

Percorso ciclistico invernale per Danilo Radaelli che ci conduce alla scoperta delle alture che contornano Carros, un bel villaggio, interessante e caratteristico, che si trova alle porte di Nizza, appena al di là del Var.



Carros è un villaggio collinare nelle Alpi Marittime, a 300 m sopra il Var, così come la sua area industriale (la più grande del dipartimento e che copre circa 200 ettari).

La città si trova sulla riva destra del Var, 20 km a nord ovest di Nizza.





Carros-village è un bellissimo borgo medievale con il suo castello, i suoi vicoli, le sue vecchie case, il suo magnifico panorama. Una tavola di orientamento ai piedi del vecchio mulino consente di scoprire parte delle Alpi Marittime e le cime del Parco Nazionale del Mercantour.



Il castello del 12 ° secolo ospita un centro internazionale per l'arte contemporanea.



All'interno del villaggio, sono è da visitare la chiesa di Saint-Claude, soffermarsi sullo stemma di Carros, l'iscrizione della panchina, la casa de la République, le case delle mura, la cappella dei penitenti bianchi.



La città non fu mai integrata nella Contea di Nizza; tuttavia, nel 1860 entrò a far parte del dipartimento delle Alpi Marittime creato nella stessa data in cui la Contea di Nizza si unì alla Francia.