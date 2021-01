Hai una azienda nel Principato di Monaco e lavori con il Regno Unito? Ecco cosa devi sapere

A causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea a partire dal 1 ° gennaio 2021, le transazioni intracomunitarie effettuate tra Monaco e il Regno Unito sono ora sostituite dai concetti di importazione ed esportazione da o verso destinazione di un terzo Stato.

A differenza delle transazioni intracomunitarie, le transazioni di importazione e esportazione richiedono il deposito di specifiche dichiarazioni presso la Direzione Doganale durante lo svolgimento delle operazioni in questione. All'esportazione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto deve essere giustificata in conformità con disposizioni dell'articolo A-52 dell'allegato al codice dell'imposta sul volume d'affari. A importazione, l'imposta sul valore aggiunto deve essere calcolata secondo le disposizioni del Articolo 83 del citato codice.

Inoltre, società monegasche che non effettuano operazioni imponibili nel Regno Unito Uni può richiedere il rimborso dell'IVA sostenuta per l'acquisto di beni o servizi nel Regno Unito per l'anno 2020 tramite il servizio e-RMB-EU fino al 31 marzo 2021 rispettando, come in precedenza, le specifiche regole di rimborso previste dal Direttiva del Consiglio 2008/9 / CE del 12 febbraio 2008. Questa procedura, riservata ai soggetti passivi comunitari, non è tuttavia più applicabile richieste di rimborso dell'IVA sostenute nel Regno Unito dal 1 ° gennaio 2021. Questi dovrebbero essere inviati direttamente all'Autorità delle Entrate del Regno Unito secondo un procedimento legale previsto dal Regno Unito. Per ulteriori dettagli potete contattare il Sig. Olivier BIGARD: 98.98.81.43